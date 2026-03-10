Corsa salvezza, calendari a confronto: il Toro chiude col derby. Cremo, 3 scontri diretti

Dieci giornate alla fine, corsa salvezza che inizia a scaldarsi. Due squadre (Pisa e Verona) sono in una situazione quasi disperata. Altre sei cercano di evitare il terzultimo posto. Confrontiamo nel dettaglio i calendari di tutte le squadre coinvolte (in neretto gli scontri diretti):

13. GENOA punti 30

28ª giornata, Genoa - Roma

29ª giornata, Hellas Verona - Genoa

30ª giornata, Genoa - Udinese

31ª giornata, Juventus - Genoa

32ª giornata, Genoa - Sassuolo

33ª giornata, Pisa - Genoa

34ª giornata, Genoa - Como

35ª giornata, Atalanta - Genoa

36ª giornata, Fiorentina - Genoa

37ª giornata, Genoa - Milan

38ª giornata, Lecce - Genoa

14. CAGLIARI punti 30

29ª giornata, Pisa - Cagliari

30ª giornata, Cagliari - Napoli

31ª giornata, Sassuolo - Cagliari

32ª giornata, Cagliari - Cremonese

33ª giornata, Inter - Cagliari

34ª giornata, Cagliari - Atalanta

35ª giornata, Bologna - Cagliari

36ª giornata, Cagliari - Udinese

37ª giornata, Cagliari - Torino

38ª giornata, Milan - Cagliari

15. TORINO punti 30

29ª giornata, Torino - Parma

30ª giornata, Milan - Torino

31ª giornata, Pisa - Torino

32ª giornata, Torino - Hellas Verona

33ª giornata, Cremonese - Torino

34ª giornata, Torino - Inter

35ª giornata, Udinese - Torino

36ª giornata, Torino - Sassuolo

37ª giornata, Cagliari - Torino

38ª giornata, Torino - Juventus

16. LECCE punti 27

29ª giornata, Napoli - Lecce

30ª giornata, Roma - Lecce

31ª giornata, Lecce - Atalanta

32ª giornata, Bologna - Lecce

33ª giornata, Lecce - Fiorentina

34ª giornata, Hellas Verona - Lecce

35ª giornata, Pisa - Lecce

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Sassuolo - Lecce

38ª giornata, Lecce - Genoa

17. FIORENTINA punti 25

29ª giornata, Cremonese - Fiorentina

30ª giornata, Fiorentina - Inter

31ª giornata, Hellas Verona - Fiorentina

32ª giornata, Fiorentina - Lazio

33ª giornata, Lecce - Fiorentina

34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo

35ª giornata, Roma - Fiorentina

36ª giornata, Fiorentina - Genoa

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Fiorentina - Atalanta

18. CREMONESE punti 24

29ª giornata, Cremonese - Fiorentina

30ª giornata, Parma - Cremonese

31ª giornata, Cremonese - Bologna

32ª giornata, Cagliari - Cremonese

33ª giornata, Cremonese - Torino

34ª giornata, Napoli - Cremonese

35ª giornata, Cremonese - Lazio

36ª giornata, Cremonese - Pisa

37ª giornata, Udinese - Cremonese

38ª giornata, Cremonese - Como