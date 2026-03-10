Corsa salvezza, calendari a confronto: il Toro chiude col derby. Cremo, 3 scontri diretti
Dieci giornate alla fine, corsa salvezza che inizia a scaldarsi. Due squadre (Pisa e Verona) sono in una situazione quasi disperata. Altre sei cercano di evitare il terzultimo posto. Confrontiamo nel dettaglio i calendari di tutte le squadre coinvolte (in neretto gli scontri diretti):
13. GENOA punti 30
28ª giornata, Genoa - Roma
29ª giornata, Hellas Verona - Genoa
30ª giornata, Genoa - Udinese
31ª giornata, Juventus - Genoa
32ª giornata, Genoa - Sassuolo
33ª giornata, Pisa - Genoa
34ª giornata, Genoa - Como
35ª giornata, Atalanta - Genoa
36ª giornata, Fiorentina - Genoa
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Lecce - Genoa
14. CAGLIARI punti 30
29ª giornata, Pisa - Cagliari
30ª giornata, Cagliari - Napoli
31ª giornata, Sassuolo - Cagliari
32ª giornata, Cagliari - Cremonese
33ª giornata, Inter - Cagliari
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Bologna - Cagliari
36ª giornata, Cagliari - Udinese
37ª giornata, Cagliari - Torino
38ª giornata, Milan - Cagliari
15. TORINO punti 30
29ª giornata, Torino - Parma
30ª giornata, Milan - Torino
31ª giornata, Pisa - Torino
32ª giornata, Torino - Hellas Verona
33ª giornata, Cremonese - Torino
34ª giornata, Torino - Inter
35ª giornata, Udinese - Torino
36ª giornata, Torino - Sassuolo
37ª giornata, Cagliari - Torino
38ª giornata, Torino - Juventus
16. LECCE punti 27
29ª giornata, Napoli - Lecce
30ª giornata, Roma - Lecce
31ª giornata, Lecce - Atalanta
32ª giornata, Bologna - Lecce
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Hellas Verona - Lecce
35ª giornata, Pisa - Lecce
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Sassuolo - Lecce
38ª giornata, Lecce - Genoa
17. FIORENTINA punti 25
29ª giornata, Cremonese - Fiorentina
30ª giornata, Fiorentina - Inter
31ª giornata, Hellas Verona - Fiorentina
32ª giornata, Fiorentina - Lazio
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Fiorentina - Genoa
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta
18. CREMONESE punti 24
29ª giornata, Cremonese - Fiorentina
30ª giornata, Parma - Cremonese
31ª giornata, Cremonese - Bologna
32ª giornata, Cagliari - Cremonese
33ª giornata, Cremonese - Torino
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Cremonese - Lazio
36ª giornata, Cremonese - Pisa
37ª giornata, Udinese - Cremonese
38ª giornata, Cremonese - Como