A Pisa domina la paura di prendere gol: 0-0 all'intervallo tra i nerazzurri e il Verona

Equilibrio e poche occasioni: questo è il leitmotiv di Pisa-Verona, quantomeno nei primi 45 minuti. Quella tra nerazzurri e gialloblù e una delle due sfide in programma oggi alle 15.00, che danno il via alla 7^ giornata di Serie A. Gilardino consegna il ruolo di leader difensivo ad Albiol, che debutta in campionato. Aebischer ritrova spazio in mediana, mentre in avanti giocano Nzola e Moreo a completare il 3-5-2 toscano. Modulo speculare da parte di Zanetti, che nella sua linea difensiva punta sull'ex Fiorentina Valentini. Il duo offensivo scaligero è quello solito, con Giovane e Orban.

Più duelli e tensione che occasioni da gol

La posta in gioco è alta, con le due compagini che hanno bisogno di punti salvezza. Per questo, nessuna delle due intende scoprirsi in modo eccessivo per trovare il gol. Ne esce una prima frazione di gioco con grande intensità, ma certamente non da consegnare alla storia sul piano dello spettacolo. Tanti duelli in ogni zona del campo, senza arrivare alla stoccata finale. Parte meglio l'Hellas, poi cresce il Pisa e ha un paio di occasioni con Nzola (colpo di testa sul fondo, su cross di Leris) e Moreo (incornata sugli sviluppi di un angolo e palla alta di poco). A 4 minuti dall'intervallo, infine, capita una chance ad Orban in mezzo all'area ma di testa non riesce ad inquadrare la porta. Nel recupero episodio dubbio nell'area del Pisa, con un contatto tra Leris e Frese: l'arbitro fa proseguire, l'azione parte con un tocco di mano del calciatore scaligero. L'ultima situazione degna di nota del primo tempo, terminato 0-0.

