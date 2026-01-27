TMW
Il Monaco prepara la sfida alla Juve senza Pogba: le immagini e le ultime da Montecarlo
Il Monaco di Sebastien Pocognoli prepara la sfida alla Juventus, valida per l’ultima giornata della League Phase di Champions League. La formazione monegasca ha iniziato da pochi minuti l’allenamento della vigilia, dopo che il tecnico è intervenuto questa mattina in conferenza stampa.
Con i bianconeri, Pocognoli dovrà fare a meno degli infortunati Pogba, Dier, Hradecky, Minamino e Salisu. In dubbio, invece Mawissa. Di Pogba ha parlato oggi Pocognoli: "Pogba non ci sarà domani. Non voglio parlare delle sue assenze, ma posso dire che sta lavorando duro”.
Alle 18.10 è in programma la conferenza stampa di Luciano Spalletti da Montecarlo: come sempre, potrete seguirla in diretta testuale sulle pagine di TuttoMercatoWeb.
