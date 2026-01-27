Spalletti: "Conte? Se sono temi da Champions... Domani Koopmeiners e Openda titolari"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha risposto alle domande dei colleghi di Sky Sport alla vigilia dell’ultima gara della League Phase di Champions, che vedrà i bianconeri impegnati sul campo del Monaco: “Non c’è situazione migliore della nostra, non abbiamo l’assillo della qualificazione e si va a giocare senza la tensione del risultato. Si vedrà a che livello siamo, come siamo liberi mentalmente di poter offrire le nostre qualità e il nostro livello di calcio”.

Che partita si aspetta dal Monaco?

“Loro non faranno calcoli, verranno addosso per vincerla. Non possono permettersi di tenerla in bilico e restare di andare fuori. Penso che il ragionamento sia chiaro: anche noi giocheremo per vincere, è l’unica cosa che ci può far aspirare a qualcosa di più. Sarà una partita apertissimo, contro una squadra fortissima, con individualità di livello top: bisognerà essere più squadra di loro, perché hanno davvero alcuni giocatori di livello altissimo”.

Ci sarà qualche rotazione? Ci sono anche dei diffidati importanti…

“È chiaro che cambieremo qualche calciatore. Abbiamo giocato due giorni fa e giocheremo tra due giorni, abbiamo la possibilità di dare ciò che meritano a chi pedala ogni giorno. Per far venire una squadra fuori così è segno che gli allenamenti sono fatti in maniera seria anche da parte di chi ha giocato meno”.

Koopmeiners a centrocampo o in difesa?

“Giocherà a centrocampo”

Bremer?

“Sono valutazioni che devo fare, anche su Gatti visto che probabilmente non ha 100 minuti nelle gambe. Potrebbe essere staffetta tra i due”.

Ha chiarito sui social la polemica con Conte.

“Se questi sono temi da Champions League… Ma di cosa parliamo? Andiamo avanti”.

Lì davanti Yildiz può rifiatare?

“Ora non mi può far dire tutta la formazione. Davanti partirà Openda”.