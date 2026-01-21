Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta

Nella settima giornata della League Phase di Europa League, la Roma ospita lo Stoccarda in una sfida ad alta tensione, fondamentale nella corsa a un posto che vale la promozione diretta agli ottavi.

Pronostico Roma-Stoccarda quote

Grazie a tre vittorie consecutive nelle ultime tre gare europee, ladi Gasperini è riuscita a rimettere in carreggiata il proprio cammino continentale, portandosi appena fuori dalle prime otto posizioni, a una sola lunghezza dall'ottavo posto. Un trend positivo che però all'Olimpico non ha ancora trovato piena continuità: davanti al proprio pubblico i giallorossi hanno incassato due sconfitte in tre partite, con quattro gol subiti e appena tre realizzati. Situazione analoga per lo, anch'esso reduce da tre successi consecutivi in Europa, ma più convincente tra le mura amiche che lontano da casa. In trasferta, infatti, i tedeschi hanno raccolto soltanto tre punti, pagando due sconfitte in tre gare e mostrando un rendimento meno solido rispetto a quello interno. E nelle, l'esito OVER 0,5 offerto a:

Roma Stoccarda pronostico, i precedenti

Non esistono precedenti tra Roma e Stoccarda: quello di domani sera sarà infatti il primo confronto ufficiale tra le due formazioni. I giallorossi possono però contare su una tradizione europea ricca di incroci con club tedeschi, affrontati 44 volte con un bilancio complessivo di 20 vittorie, 6 pareggi e 18 sconfitte. Dall'altra parte, anche lo Stoccarda vanta una discreta esperienza contro squadre italiane, incontrate in 15 occasioni: il rendimento sorride però alle formazioni di Serie A, con i tedeschi fermi a 3 successi, 4 pareggi e 8 sconfitte.

Pronostico marcatore Roma-Stoccarda

Tra i possibili protagonisti della sfida dell'Olimpico spicca il nome di. L'attaccante irlandese è tornato a disposizione di Gian Piero Gasperini dopo la contusione rimediata contro il Sassuolo, e il suo rientro arriva in un momento cruciale. Con Malen e Robinio Vaz ancora fuori dalla lista UEFA e Artem Dovbyk fermo ai box, l'ex Brighton rappresenta di fatto l'unica vera soluzione nel ruolo di centravanti per le prossime gare di Europa League. Per Ferguson si tratta quindi di un'occasione da non fallire, una vetrina importante per risalire le gerarchie dopo il mercato di gennaio e prendersi la scena in una notte che può indirizzare la stagione europea della Roma. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Roma-Stoccarda in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 22 gennaio alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

