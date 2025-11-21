Marcolin: "Napoli, mi aspetto una risposta caratteriale. Neres trequartista? Ci può stare"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Dario Marcolin ha espresso il proprio parere sulla sfida fra Napoli e Atalanta: "Nella partita di domani sera c’è l’incognita della nuova Atalanta di Palladino, ma il Napoli deve fare la rincorsa su se stesso, trovando prestazione, risultato e posizione di classifica. Per tutti questi motivi serve una vittoria anche sporca, che dia un po’ di serenità. Secondo me prima dell’aspetto tecnico-tattico, serve l’atteggiamento giusto, occorre un Napoli che sappia aggredire l’avversario, che probabilmente opterà per i duelli. Serve, insomma, una squadra che sappia trascinare un po’ la gente per far capire a tutti che sarà una gara diversa dalle ultime. Mi aspetto una risposta caratteriale, magari sarà anche una partita non bellissima ma molto combattuta.

Dopo quello che ha detto Conte vuole una reazione dalla propria squadra, del resto i calciatori del Napoli sono nazionali, strutturati, esperti e lo sfogo del tecnico è volto a pungerli e a motivarli. I calciatori ha solo un modo per dimostrare di esserci e di aver capito di dover dare di più, la prestazione in campo. L’eventuale adozione del 3-4-2-1 potrebbe dipendere sì dall’assenza di Anguissa, ma penso che Conte possa pensare di dover migliorare la fase difensiva.

Il Napoli ha subito tanti gol sinora, rispetto all’anno scorso, e ha perso 5 partite in 15 partite, un po’ troppo. Neres trequartista? Ci può stare, sarebbe un calciatore che può dare palle pulite dietro le punte, ma per me è forte più nell’uno contro uno in velocità. E’ chiaro che in generale il Napoli deve dare una svolta sia all’attacco che alla difesa, avendo avuto sin qui molto solo dal centrocampo, anche in termini di gol".