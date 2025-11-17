Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui

Pronostico Germania-Slovacchia nettamente a favore dei padroni di casa. Alla Red Bull Arena va in scena la sfida che assegnerà il primo posto del Gruppo A. Germania e Slovacchia, appaiate in classifica, si giocano la vetta nello scontro diretto che chiude la fase a gironi.

Pronostico Germania-Slovacchia quote

La Germania, che aveva esordito con una pesante sconfitta per 2-0 proprio contro la Slovacchia nella gara d'andata, da allora non ha più sbagliato un colpo: quattro vittorie su quattro, con un ruolino di marcia impressionante di 10 gol segnati e appena uno subito. La Slovacchia invece, dopo la sconfitta contro l'Irlanda del Nord, non è riuscita a capitalizzare la vittoria dello scontro diretto e ora si ritrova costretta a vincere anche nell'ultima giornata per conquistare il primato. Un compito tutt'altro che semplice visto che, gli slovacchi, hanno perso cinque delle ultime sei trasferte disputate.

Germania Slovacchia pronostico, i precedenti

Sono 12 i precedenti tra, con un bilancio complessivo che sorride ai tedeschi: 8 vittorie contro le 4 dei slovacchi. Tuttavia, la storia recente racconta un'altra realtà: due degli ultimi tre incontri sono stati conquistati dalla Slovacchia. L'ultimo precedente, la gara d'andata di questo girone, ha visto la nazionale di Francesco Calzona imporsi 2-0 grazie alle reti di Hancko e Strelec. Mentre l'ultimo successo tedesco risale agli Europei 2016, quando la Germania si qualificò ai quarti di finale battendo 3-0 proprio la Slovacchia.

Pronostico marcatore Germania-Slovacchia

Uno dei possibili protagonisti della sfida tra Germania e Slovacchia potrebbe essere Woltemade. L'attaccante del Newcastle, autore di una doppietta nell'ultima gara contro il Lussemburgo, si è confermato tra gli uomini più in forma e più pericolosi della squadra di Nagelsmann. In cinque partite ha già messo a segno tre gol e, nell'ultimo e decisivo appuntamento del girone, proverà ancora una volta a lasciare il segno.

Dove vedere Germania-Slovacchia in tv e streaming

Per seguire al meglio il pronostico Germania-Slovacchia è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca lunedì 17 novembre alle 20:45 alla Red Bull Arena di Lipsia. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

