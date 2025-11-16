Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Italia Norvegia
di Lorenzo Zoppi

Stasera alle 20.45 San Siro ospita la sfida Italia-Norvegia. Pur essendo una gara praticamente priva di valore ai fini della classifica – per superare gli scandinavi servirebbe un clamoroso 9-0 – l'obiettivo di Gattuso resta chiaro: vincere per vendicare la disfatta di Oslo e restituire fiducia e consapevolezza alla squadra in vista dei playoff mondiali. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Italia-Norvegia, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Italia-Norvegia.

Consiglio TMW risultato esatto Italia-Norvegia: 3-2
vincitu24.50info
netbet25.00info
snai25.00info
admiralbet28.00info
Quote risultato esatto Italia Norvegia, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Italia-Norvegia più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1, probabilmente scelto dagli scommettitori per diverse ragioni. La Norvegia resta una squadra solida con molti giocatori di valore, mentre l'Italia, nonostante le sei vittorie consecutive, ha mostrato qualche difficoltà anche contro avversari tecnicamente inferiori.

Pronostico risultato esatto Italia-Norvegia: 1-1
bet3656.80info
betflag6.50info
starcasino6.80info
williamhill6.60info
Quote risultato esatto Italia-Norvegia, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Italia-Norvegia è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara ricca di emozioni, dove entrambe le squadre potrebbero riuscire a trovare la via del gol e a spuntarla di misura. I multi-esiti puntano quindi su un match equilibrato, con l'Italia desiderosa di riscattare Oslo e la Norvegia sempre pericolosa in attacco, rendendo probabile una sfida combattuta fino all'ultimo minuto.

Italia-Norvegia quote risultato esatto: 2-2/2-3/3-2/3-3
sisal4.80info
planetwin3655.75info
domusbet4.50info
bwin4.80info
