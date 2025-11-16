Quote risultato esatto Italia Norvegia

Stasera alle 20.45 San Siro ospita la sfida Italia-Norvegia. Pur essendo una gara praticamente priva di valore ai fini della classifica – per superare gli scandinavi servirebbe un clamoroso 9-0 – l'obiettivo di Gattuso resta chiaro: vincere per vendicare la disfatta di Oslo e restituire fiducia e consapevolezza alla squadra in vista dei playoff mondiali. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Italia-Norvegia, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Italia-Norvegia.

Consiglio TMW risultato esatto Italia-Norvegia: 3-2 24.50 info 25.00 info 25.00 info 28.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito info

Quote risultato esatto Italia Norvegia, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta del pareggio per, probabilmente scelto dagli scommettitori per diverse ragioni. La Norvegia resta una squadra solida con molti giocatori di valore, mentre l'Italia, nonostante le sei vittorie consecutive, ha mostrato qualche difficoltà anche contro avversari tecnicamente inferiori.

Pronostico risultato esatto Italia-Norvegia: 1-1 6.80 info 6.50 info 6.80 info 6.60 info

Quote risultato esatto Italia-Norvegia, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara ricca di emozioni, dove entrambe le squadre potrebbero riuscire a trovare la via del gol e a spuntarla di misura. I multi-esiti puntano quindi su un match equilibrato, con l'Italia desiderosa di riscattare Oslo e la Norvegia sempre pericolosa in attacco, rendendo probabile una sfida combattuta fino all'ultimo minuto.

Italia-Norvegia quote risultato esatto: 2-2/2-3/3-2/3-3 4.80 info 5.75 info 4.50 info 4.80 info

