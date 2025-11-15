Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo

L'Italia si prepara alla sfida di domenica a San Siro contro la Norvegia con una consapevolezza ormai chiara: il pass mondiale passerà dai playoff di marzo. Una certezza amara che inevitabilmente condiziona l'avvicinamento a una gara che, pur priva di valore per la classifica, resta fondamentale per ritrovare certezze, gioco e fiducia.

Pronostico Italia-Norvegia quote

che arriva da sei vittorie consecutive e che da quel 3-0 di Oslo a giugno ha cambiato marcia: 20 gol realizzati e 5 subiti (tutti in trasferta), mentre davanti al proprio pubblico la squadra ha sempre vinto mantenendo la porta inviolata. Non è però da meno la, protagonista di un cammino praticamente perfetto: sette vittorie in altrettante gare, 33 reti segnate e appena 4 incassate. Numeri che rendono irrealistico pensare al primo posto – servirebbe un 9-0, pura fantascienza -. Ma nelleoffre un'interessante quota maggiorata per l'esito OVER 0,5 :

Pronostico Italia-Norvegia: OVER 0,5

Italia Norvegia pronostico, i precedenti

Sono 18 i precedenti tra, con un bilancio che sorride agli Azzurri: 10 vittorie, 4 pareggi e altrettanti successi scandinavi. Eppure l'ultimo confronto diretto resta una ferita ancora aperta: il netto 3-0 subito all'Ullevaal Stadion di Oslo, risultato che ha compromesso fin da subito il percorso mondiale dell'Italia. Prima di quella serata amara, la Norvegia non batteva gli Azzurri in una gara ufficiale dal 1991, nelle qualificazioni agli Europei. L'ultima vittoria italiana, invece, risale al 2015, con un 2-1 firmato dalle reti di Florenzi e Pellè.

Pronostico marcatore Italia-Norvegia

Tra i possibili protagonisti della sfida spicca, subentrato solo nel finale nella vittoria contro la Moldova e pronto a guidare l'attacco azzurro a San Siro. L'ex Atalanta arriva da una doppietta nell'ultima gara con il suo Al Qadisiya ma, soprattutto, da due reti in tre partite nell'ultima finestra internazionale. In totale sono 5 i gol messi a segno in questo girone e contro la Norvegia, Retegui proverà a migliorare ulteriormente il suo score. Nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Italia-Norvegia: RETEGUI SEGNA

Dove vedere Italia-Norvegia in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 16 novembre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. L'incontro sarà trasmesso in chiaro su RAI 1 e disponibile in streaming su RaiPlay.

