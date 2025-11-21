Santacroce: "Atalanta forte. Napoli, Conte allenatore giusto per affrontare queste situazioni"

Sfida insidiosa domani per il Napoli. Al "Maradona" arriva l'Atalanta di Raffaele Palladino, arrivato nella sosta per le Nazionali a sostituire l'esonerato Ivan Juric. Una gara che ci dirà di più del cammino che faranno gli orobici ma che deve rappresentare per i partenopei una svolta dopo il ko di Bologna prima della pausa. E sulla partita si è espresso ai microfoni di Stile Tv Fabiano Santacroce:

"L’Atalanta ha bisogno di assimilare le direttive tattiche del nuovo allenatore e Palladino devo dire che come allenatore è molto bravo - riportano i colleghi di TuttoNapoli.net - l’Atalanta è forte per cui il Napoli dovrà stare molto attento. Le due squadre si affrontano nel momento più sottile a livello mentale per cui già l’approccio sarà fondamentale. Ciò che mi interessa è vedere la testa, il modo di affrontare la partita del Napoli, è questo che farà la differenza.

Conte ha cambiato molte volte a causa delle assenze e quindi non mi spaventa chi giocherà, c’è da capire se il Napoli è entrato nel gruppo squadra. Qualche frizione ci sarà pure stata, ma sono cose normali in uno spogliatoio. Ho letto tante cose spropositate in queste settimane, tutte le squadre affrontano un momento del genere. Conte è l’allenatore giusto per affrontare queste situazioni, il Napoli deve solo mentalizzarsi".