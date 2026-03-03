Iezzo: "Meret? Non c'è mai stata empatia con i tifosi del Napoli. Ha qualità indubbie"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Radio Marte per analizzare il rendimento del parco portieri della formazione di Antonio Conte:

“Meret? Le critiche al portiere azzurro partono da lontano: non c’è mai stata quell’empatia con la tifoseria, non ho mai capito il perché. Meret è il portiere più vincente nella storia del Napoli e non si capisce perché non si sia mai creata quella sinergia tra tifoseria e portiere, cosa fondamentale. Io ad esempio venivo sistematicamente sostenuto dalle curve. Mi dispiace molto per Meret, che ha qualità indubbie. Conte ha deciso fin dall’inizio che fosse Milinkovic il titolare, per l’investimento fatto per portarlo a Napoli e per il lancio lungo che l’ex Toro ha indubbiamente. Sono portieri diversi: Meret tra i pali ha qualcosa in più, Milinkovic ha qualcosa in più nella gittata e forse nella costruzione dal basso”.

Spazio, infine, per un pensiero sulla volata Champions degli azzurri: “Per la zona Champions, il Napoli al completo non dovrebbe temere nessuno. Se il Napoli fosse stato meno sfortunato con gli infortuni, staremmo parlando di una serrata lotta scudetto con l’Inter. La Roma è discontinua, il Como può invece veramente dar fastidio”.