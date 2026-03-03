Il Napoli senza Lobotka non è lo stesso: 3 sconfitte in 7 partite in questa stagione

Non è un ruolino di marcia invidiabile quello del Napoli senza Stanislav Lobotka, che potrebbe mancare nella delicata gara contro il Torino. In questa stagione la squadra di Antonio Conte ha dovuto rinunciare allo slovacco in 7 occasioni, 4 delle quali in Serie A. Nel campionato italiano non è andata malissimo, visto che, al di là del ko proprio contro i granata, sono arrivate 3 vittorie. In Champions League invece gli azzurri hanno perso 2 volte su 2 senza il loro regista. Infine c'è anche il precedente in Coppa Italia: negli ottavi il 31enne è rimasto in panchina per 90 minuti e i partenopei hanno vinto 10-9 dopo i calci di rigore.

Di seguito tutti i dettagli con i match ordinati per data:

18/10/2025 - Torino-Napoli 1-0 (7^ giornata di Serie A, infortunio)

21/10/2025 - PSV-Napoli 6-2 (3^ giornata di Champions League, infortunio)

25/10/2025 - Napoli-Inter 3-1 (8^ giornata di Serie A, infortunio)

28/10/2025 - Lecce-Napoli 0-1 (9^ giornata di Serie A, infortunio)

3/12/2025 - Napoli-Cagliari 10-9 d.c.r. (ottavi di finale di Coppa Italia, in panchina)

7/12/2025 - Napoli-Juventus 2-1 (14^ giornata di Serie A, infortunio)

10/12/2025 - Benfica-Napoli 2-0 (6^ giornata di Champions League, infortunio)