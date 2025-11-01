La vigilia silente di Napoli-Como: Conte sorride in vista dello scontro ad alta quota

Una vigilia silente, sia da un lato che dall'altro. Perché sia l'allenatore del Napoli che quello del Como non hanno tenuto la conferenza stampa il giorno prima del match di domani. Prosegue il tour de force del Napoli di Antonio Conte, atteso alle 18 dallo scontro con il Como al Diego Armando Maradona, valido per la decima giornata di Serie A. Dopo le vittorie contro Inter e Lecce, gli azzurri cercano il tris per restare in vetta e dare continuità a un momento finalmente positivo. Di fronte, però, ci sarà una delle rivelazioni del campionato: il Como di Cesc Fabregas, quinto in classifica con 16 punti e una sola sconfitta stagionale, capace già lo scorso anno di fermare il Napoli nel girone di ritorno.

Conte deve fare i conti con assenze pesanti come quelle di De Bruyne e Meret, ma può sorridere per i rientri di Amir Rrahmani, Stanislav Lobotka e Noa Lang. Il difensore kosovaro, out da oltre due mesi per un infortunio rimediato in nazionale, è pronto a riprendersi la maglia da titolare dopo il rientro in panchina a Lecce. Lobotka, fermo da oltre venti giorni, e Lang, recuperato dopo un fastidio muscolare, offriranno nuove soluzioni in mezzo al campo e sugli esterni.

Dall’altra parte, Fabregas punta a confermare il sorprendente avvio stagionale. Morata guiderà l’attacco alla ricerca del primo gol in Serie A, supportato da Nico Paz e Kuhn, mentre in mediana tornerà Perrone accanto a Da Cunha. Tra i pali Butez, con Kempf e Diego Carlos al centro della difesa.

Una partita dal sapore europeo, tra due squadre in salute e con ambizioni sempre più concrete: il Napoli vuole continuare a correre, il Como sogna l’impresa al Maradona.