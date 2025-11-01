La Juve di Spalletti, i dubbi di Milan e Inter, l'emergenza Lazio: le probabili del 10° turno di A
Dalla prima Juve di Spalletti fino all’emergenza Lazio di Sarri, passando per il dubbio Leao nel Milan o il dubbio Thuram nell'Inter. Il decimo turno di Serie A ha ancora diversi nodi da sciogliere in vista del fischio d'inizio del primo incontro. Dai campi di tutta Italia ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni, raccolte campo su campo dagli inviati di TMW.
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 10^ giornata di Serie A:
UDINESE-ATALANTA - Sabato 1 novembre, ore 15.00
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Bayo.
Allenatore: Runjaic.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Brescianini, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic.
Allenatore: Juric.
NAPOLI-COMO - Sabato 1 novembre, ore 18.00
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.
Allenatore: Conte.
COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Morata.
Allenatore: Fabregas.
CREMONESE-JUVENTUS - Sabato 1 novembre, ore 20.45
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri; Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.
Allenatore: Nicola.
JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Conceicao, Openda; Vlahovic.
Allenatore: Spalletti.
HELLAS VERONA-INTER - Domenica 2 novembre, ore 12.30
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban.
Allenatore: Zanetti.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny.
Allenatore: Chivu.
TORINO-PISA - Domenica 2 novembre, ore 15.00
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams.
Allenatore: Baroni.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Cuadrado; Moreo, Nzola.
Allenatore: Gilardino.
FIORENTINA-LECCE - Domenica 2 novembre, ore 15.00
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo, Sohm, Nicolussi Caviglia, Mandeagora, Fortini; Gudmundsson; Kean.
Allenatore: Pioli.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente.
Allenatore: Di Francesco.
PARMA-BOLOGNA - Domenica 2 novembre, ore 18.00
PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Lovik; Bernabé, Estevez, Ordonez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino.
Allenatore: Cuesta.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Casale, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro.
Allenatore: Italiano.
MILAN-ROMA - Domenica 2 novembre, ore 20.45
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.
Allenatore: Allegri.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Cristante; Dybala.
Allenatore: Gasperini.
SASSUOLO-GENOA - Lunedì 3 novembre, ore 18.30
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
Allenatore: Grosso.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson; Ekhator.
Allenatore: Vieira.
LAZIO-CAGLIARI - Lunedì 3 novembre, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Sarri.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Luperto; Palestra, Prati, Adopo, Folorunsho, Idrissi; Borrelli, Esposito.
Allenatore: Pisacane.
