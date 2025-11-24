Torino-Como 1-5: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen (16' st Nkounkou), Casadei (21' st Anjorin), Asllani, Vlasic (33' st Gineitis), Lazaro; Ngonge (21' st Aboukhlal), Zapata (33' st Njie). A disp.: Popa, Israel, Dembélé, Coco, Biraghi, Ilkhan. All.: Baroni
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (12' st Vojvoda), Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone (39' st Posch); Addai, Nico Paz (39' st Baturina), Jesus Rodriguez (31' st Kempf); Morata (31' st Douvikas). A disp.: Vigorito, Cavlina, Moreno, Van Der Brempt, Caqueret, Kühn, Cerri. All.: Fabregas
Arbitro: Bonacina
Marcatori: 36', 7' st Addai (C), 47' Vlasic (T), 27' st Ramon (C), 31' st Nico Paz, 41' st Baturina
Ammoniti: Smolcic (C)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile