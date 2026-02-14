Roma, Gasperini e l'emergenza infortuni: "Koné e Hermoso dovrebbero rientrare in settimana"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della super sfida contro il Napoli, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato anche delle condizioni fisiche dei tanti giocatori infortunati:

Crede che sia stato un bene evitare le due partite di playoff in Europa League vista l'emergenza?

"Non è legato a questo, quando a ottobre e novembre abbiamo giocato ogni tre giorni l'infermeria era vuota e la rosa stava benissimo. Adesso abbiamo tanti problemi in attacco, prima li abbiamo avuti tutti in difesa, questo dà fastidio. Non vedo questo collegato al numero di partite, quando abbiamo giocato tantissimo stavamo tutti bene. C'è della casualità, è difficile spiegare 3-4 infortuni nello stesso reparto, specialmente infortuni particolari come quelli che abbiamo in questo momento. L'unico che ha uno stiramento è Koné, ma sia lui che Hermoso che ha una contusione clamorosa dovrebbero rientrare la prossima settimana. Peccato perché con queste partite importanti pensi di recuperare più giocatori, ma poi devi aspettare un'altra settimana".

Conte ha parlato spesso del calendario intasato. Cosa pensa del problema del calendario?

"Io non faccio polemiche, io rispetto le indicazioni e le opinioni di tutti. Per la mia esperienza posso dirvi che giocare in coppa mi ha aiutato, poi c'è il rischio degli infortuni. La stragrande maggioranza degli infortuni avviene in partita e quasi mai in allenamento, per questo è un rischio. Personalmente però mi ha sempre aiutato giocare specialmente all'estero, i giocatori si sono confrontati con altri modi di giocare e io preferirei sempre fare le coppe, la Champions ancora di più".