Roma, niente convocati per il Napoli ma Soulé ci sarà. Dybala resta fuori
La Roma, in vista dell'importantissima trasferta del Maradona contro il Napoli, ha deciso di non diramare come di consueto l'elenco dei convocati. Il tecnico Gian Piero Gasperini è alle prese con diversi problemi legati agli infortuni, ma per il big match contro gli azzurri rientra in gruppo Matias Soulé.
Le indicazioni di serata raccontano di un argentino pronto a stringere i denti e a partire con la squadra. Soulé, inoltre, salvo sorprese partirà titolare al fianco di Pellegrini alle spalle di Malen. Niente da fare invece per Paulo Dybala: l'argentino resterà a Roma, mettendo nel mirino la sfida di domenica 22 marzo contro la Cremonese all'Olimpico. Oltre alla Joya, assenti anche Kone, El Shaarawy, Dovbyk, e Ferguson.
