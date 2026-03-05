Live TMW Pisa, Filip Stojilković: "Il mio obbiettivo è mantenere la categoria"

13:15 - Tra pochi minuti il nuovo acquisto del Pisa Sporting Club, Filip Stojilković, si presenterà alla stampa pisana. Diretta testuale a cura di TMW.

13:30 - INIZIO CONFERENZA

Che obbiettivo personale si è dato in questo primo mese, e com'è stata la trattativa?

"Sono arrivato motivato e mi hanno dato il benvenuto. Il mio obbiettivo è mantenere la categoria e i gol fanno parte del percorso".

Qual è il suo approccio tattico?

"Non lo so, dovresti chiederlo al Mister. Il mio futuro si vedrà"

C'è una partita importante, quella contro la Juve. Cosa ne pensi di questa partita? Se sei felice di partecipare a questa partita. E poi se corrisponde al vero la storia che da molto giovane hai rifiutato la Juventus?

"Siamo molto motivati, e ci siamo preparati. Si, è vero che ho rinunciato alla chiamata della Juve e in quel momento volevo una squadra che poteva credere in me fino in fondo".

Ha parlato con Aebischer durante la trattativa?

"No, nella trattativa non ho avuto modo di parlare con nessun altro giocatore svizzero come Aebischer".

Quali differenze ha trovato tra il calcio in Polonia e anche con la nazionale, Svizzera rispetto a quello italiano?

"Il calcio italiano è decisamente più tattico di quanto lo era quello in Polonia. E per quanto riguarda la seconda domanda, sì, non so su questo aspetto del gioco, magari dovrei partire dopo come inserimento e aspettare che la linea me lo permetta".