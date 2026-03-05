Live TMW Pisa, Cuadrado: “Pisa organizzatissima, società da livello alto. Ora servono punti”

13:15 - Tra pochi minuti la conferenza stampa dell’esterno colombiano del Pisa Sporting Club, Juan Cuadrado. Diretta testuale a cura di TMW.

Che tipo di problema esattamente hai avuto e cosa hai dovuto fare per curarti, da uomo spogliatoio, non sei non eri presente forse in uno dei momenti più difficili della stagione?

"Ho avuto un problema fisico, qualcosa legato al mio corpo, e insieme alla società abbiamo deciso di affrontarlo nel miglior modo possibile, affidandomi a una persona di fiducia. Credo che la scelta fatta sia stata la migliore, sia per me che per il club, perché l’obiettivo era tornare a stare bene. Adesso mi sento molto meglio e sto cercando di dare il massimo per la squadra, per raggiungere il nostro obiettivo. Nonostante il problema, sono sempre stato presente: vicino ai ragazzi, coinvolto nel lavoro quotidiano, cercando di aiutare in ogni modo possibile anche quando non ero al 100%".

La partita di sabato non è una gara qualunque per te. Che sensazioni provi a tornare in quello stadio che ha significato tanto nella tua carriera e nella tua vita? E il futuro?

"Sabato sarà una partita bellissima e piena di emozioni. Tornare in uno stadio che per me ha significato tantissimo sarà speciale. È un club che mi ha aiutato non solo come calciatore, ma anche come persona: lì sono cresciuto, lì sono cresciuti i miei figli, lì ha vissuto la mia famiglia. Sarà davvero particolare tornare a respirare quell’atmosfera, pur sapendo che ci aspetta una partita difficile. In settimana abbiamo lavorato bene per prepararci nel modo migliore, per andare lì e provare a fare una grande partita. Abbiamo bisogno di punti, e cercheremo di prenderli con tutte le nostre forze. Per quanto riguarda il mio futuro… non lo so, davvero. In questo momento non ho una risposta. L’unica cosa certa è che sono molto felice di essere qui. Sento l’affetto della gente ogni volta che vengo allo stadio: i tifosi ci sostengono con il cuore, e questo è qualcosa di bellissimo. È vero, non mi sono sentito sempre bene fisicamente in questo periodo, ma quando arriverà il momento di decidere, lo farò io. Adesso penso solo a dare tutto per la squadra".

Che rapporto hai con la città? La vivi? Ti ha colpito, considerando che hai vissuto anche in grandi metropoli nel mondo? Come sta fisicamente

"Il rapporto con la città è bellissimo. Pisa mi piace tantissimo: è una città tranquilla, accogliente, con persone splendide. La cosa più bella è proprio questo: puoi vivere la città in modo sereno, sentendo l’affetto della gente e una cultura davvero speciale. Nonostante io sia colombiano, ho passato gran parte della mia vita qui: per questo Pisa per me è casa. È speciale per me e per la mia famiglia, ci piace davvero molto. Per quanto riguarda la mia condizione fisica, adesso mi sento molto meglio. Direi di essere intorno all’80%, e ogni giorno lavoro per arrivare al 100%. Mi alleno con l’obiettivo di dare sempre il massimo, sia che giochi 10, 15, 40 o 50 minuti. Sono sempre stato a disposizione: cerco di dare non solo il 100%, ma anche il 200% per aiutare la squadra e per raggiungere il nostro obiettivo, anche se sappiamo che è difficile. Credo molto in questa squadra: siamo forti, e ci sono state partite che abbiamo perso nel finale, come l’ultima, che è stata davvero dura da accettare. Ma sappiamo chi siamo e continuiamo a lottare".

Cosa pensi dell’organizzazione del club? È una società che ha fatto grandi passi avanti?

"È una società che, pur essendo salita da poco in Serie A, ha un’organizzazione davvero impressionante. Si vede il lavoro che è stato fatto e quello che si sta facendo. Con la nuova sede e con tutti i progetti in corso, è un club che vuole crescere e che punta sempre più in alto. Hanno tutto: strutture, programmazione, organizzazione. Non c’è nulla da invidiare alle grandi squadre. Ovviamente è un percorso, non si arriva a un certo livello dall’oggi al domani, ma con le basi che ci sono credo che la società arriverà dove vuole arrivare".

La parola “dettagli” è stata ripetuta più volte dopo la gara con la Fiorentina, e anche dopo Bologna. Da veterano: manca davvero solo quello per cominciare a fare risultato, o manca altro?

"Noi cerchiamo sempre di dare tutto, in allenamento e in partita. Ci alleniamo forte, ascoltiamo il mister, proviamo a mettere in campo quello che prepariamo.

Contro il Bologna, ad esempio, eravamo messi bene e avevamo gestito bene la pressione, però poi l’episodio — un grande gesto tecnico dell’avversario — ci ha punito. E così diventa difficile. Per questo parliamo di dettagli: perché, guardando le prestazioni, per me abbiamo meritato qualcosa in più già da tempo. Stiamo lavorando forte da quando abbiamo iniziato, e speriamo che presto cominceremo a raccogliere i frutti".

Quindi… c’è qualcosa che manca davvero?

"Quello che manca è che giri l’episodio dalla nostra parte. Continuiamo a lavorare e sperare che arrivi il momento in cui le cose iniziano a girare bene. Perché la squadra c’è, il lavoro c’è, e secondo me abbiamo meritato anche qualche vittoria che purtroppo non è arrivata".

Ti vediamo spesso giocare sia a destra che a sinistra. Come vivi questa duttilità? E che rapporto hai con il nuovo allenatore? Che tipo di impressioni ti ha dato?

"Per me non è un problema giocare a destra o a sinistra. È solo una questione di disposizione tattica: cerco sempre di dare il massimo ovunque il mister mi chieda di giocare, pensando al bene mio, della squadra e delle sue idee. Il mister si è preparato molto bene fin da subito. Ha una sua maniera precisa di allenare, è molto determinato, ha grinta, pretende sempre il 100% e ci trasmette questa energia ogni giorno. Questo è fondamentale per noi. Siamo tutti contenti del lavoro che sta facendo e dell’intensità che porta nella squadra".

