Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Pisa, Cuadrado: “Pisa organizzatissima, società da livello alto. Ora servono punti”

Pisa, Cuadrado: “Pisa organizzatissima, società da livello alto. Ora servono punti”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:53Serie A
Davide Caruso

13:15 - Tra pochi minuti la conferenza stampa dell’esterno colombiano del Pisa Sporting Club, Juan Cuadrado. Diretta testuale a cura di TMW.

13:40 - INIZIO CONFERENZA

Che tipo di problema esattamente hai avuto e cosa hai dovuto fare per curarti, da uomo spogliatoio, non sei non eri presente forse in uno dei momenti più difficili della stagione?
"Ho avuto un problema fisico, qualcosa legato al mio corpo, e insieme alla società abbiamo deciso di affrontarlo nel miglior modo possibile, affidandomi a una persona di fiducia. Credo che la scelta fatta sia stata la migliore, sia per me che per il club, perché l’obiettivo era tornare a stare bene. Adesso mi sento molto meglio e sto cercando di dare il massimo per la squadra, per raggiungere il nostro obiettivo. Nonostante il problema, sono sempre stato presente: vicino ai ragazzi, coinvolto nel lavoro quotidiano, cercando di aiutare in ogni modo possibile anche quando non ero al 100%".

La partita di sabato non è una gara qualunque per te. Che sensazioni provi a tornare in quello stadio che ha significato tanto nella tua carriera e nella tua vita? E il futuro?
"Sabato sarà una partita bellissima e piena di emozioni. Tornare in uno stadio che per me ha significato tantissimo sarà speciale. È un club che mi ha aiutato non solo come calciatore, ma anche come persona: lì sono cresciuto, lì sono cresciuti i miei figli, lì ha vissuto la mia famiglia. Sarà davvero particolare tornare a respirare quell’atmosfera, pur sapendo che ci aspetta una partita difficile. In settimana abbiamo lavorato bene per prepararci nel modo migliore, per andare lì e provare a fare una grande partita. Abbiamo bisogno di punti, e cercheremo di prenderli con tutte le nostre forze. Per quanto riguarda il mio futuro… non lo so, davvero. In questo momento non ho una risposta. L’unica cosa certa è che sono molto felice di essere qui. Sento l’affetto della gente ogni volta che vengo allo stadio: i tifosi ci sostengono con il cuore, e questo è qualcosa di bellissimo. È vero, non mi sono sentito sempre bene fisicamente in questo periodo, ma quando arriverà il momento di decidere, lo farò io. Adesso penso solo a dare tutto per la squadra".

Che rapporto hai con la città? La vivi? Ti ha colpito, considerando che hai vissuto anche in grandi metropoli nel mondo? Come sta fisicamente
"Il rapporto con la città è bellissimo. Pisa mi piace tantissimo: è una città tranquilla, accogliente, con persone splendide. La cosa più bella è proprio questo: puoi vivere la città in modo sereno, sentendo l’affetto della gente e una cultura davvero speciale. Nonostante io sia colombiano, ho passato gran parte della mia vita qui: per questo Pisa per me è casa. È speciale per me e per la mia famiglia, ci piace davvero molto. Per quanto riguarda la mia condizione fisica, adesso mi sento molto meglio. Direi di essere intorno all’80%, e ogni giorno lavoro per arrivare al 100%. Mi alleno con l’obiettivo di dare sempre il massimo, sia che giochi 10, 15, 40 o 50 minuti. Sono sempre stato a disposizione: cerco di dare non solo il 100%, ma anche il 200% per aiutare la squadra e per raggiungere il nostro obiettivo, anche se sappiamo che è difficile. Credo molto in questa squadra: siamo forti, e ci sono state partite che abbiamo perso nel finale, come l’ultima, che è stata davvero dura da accettare. Ma sappiamo chi siamo e continuiamo a lottare".

Cosa pensi dell’organizzazione del club? È una società che ha fatto grandi passi avanti?
"È una società che, pur essendo salita da poco in Serie A, ha un’organizzazione davvero impressionante. Si vede il lavoro che è stato fatto e quello che si sta facendo. Con la nuova sede e con tutti i progetti in corso, è un club che vuole crescere e che punta sempre più in alto. Hanno tutto: strutture, programmazione, organizzazione. Non c’è nulla da invidiare alle grandi squadre. Ovviamente è un percorso, non si arriva a un certo livello dall’oggi al domani, ma con le basi che ci sono credo che la società arriverà dove vuole arrivare".

La parola “dettagli” è stata ripetuta più volte dopo la gara con la Fiorentina, e anche dopo Bologna. Da veterano: manca davvero solo quello per cominciare a fare risultato, o manca altro?
"Noi cerchiamo sempre di dare tutto, in allenamento e in partita. Ci alleniamo forte, ascoltiamo il mister, proviamo a mettere in campo quello che prepariamo.
Contro il Bologna, ad esempio, eravamo messi bene e avevamo gestito bene la pressione, però poi l’episodio — un grande gesto tecnico dell’avversario — ci ha punito. E così diventa difficile. Per questo parliamo di dettagli: perché, guardando le prestazioni, per me abbiamo meritato qualcosa in più già da tempo. Stiamo lavorando forte da quando abbiamo iniziato, e speriamo che presto cominceremo a raccogliere i frutti".

Quindi… c’è qualcosa che manca davvero?
"Quello che manca è che giri l’episodio dalla nostra parte. Continuiamo a lavorare e sperare che arrivi il momento in cui le cose iniziano a girare bene. Perché la squadra c’è, il lavoro c’è, e secondo me abbiamo meritato anche qualche vittoria che purtroppo non è arrivata".

Ti vediamo spesso giocare sia a destra che a sinistra. Come vivi questa duttilità? E che rapporto hai con il nuovo allenatore? Che tipo di impressioni ti ha dato?
"Per me non è un problema giocare a destra o a sinistra. È solo una questione di disposizione tattica: cerco sempre di dare il massimo ovunque il mister mi chieda di giocare, pensando al bene mio, della squadra e delle sue idee. Il mister si è preparato molto bene fin da subito. Ha una sua maniera precisa di allenare, è molto determinato, ha grinta, pretende sempre il 100% e ci trasmette questa energia ogni giorno. Questo è fondamentale per noi. Siamo tutti contenti del lavoro che sta facendo e dell’intensità che porta nella squadra".

13:53 - FINE CONFERENZA

Articoli correlati
Pisa, si rivede Cuadrado dopo oltre tre mesi: "Lottiamo con fede, finché c'è vita... Pisa, si rivede Cuadrado dopo oltre tre mesi: "Lottiamo con fede, finché c'è vita c'è speranza"
Udinese, Arizala: "Qui per il progetto, so che i giovani a Udine possono fare un... Udinese, Arizala: "Qui per il progetto, so che i giovani a Udine possono fare un bel percorso"
Niente sfida da ex per Cuadrado, il colombiano salta l'Inter. Ecco il report medico... Niente sfida da ex per Cuadrado, il colombiano salta l'Inter. Ecco il report medico del Pisa
Altre notizie Serie A
Quando finirà il momento nero? Lotito a un giornalista: "Quando finirà di andare... TMWQuando finirà il momento nero? Lotito a un giornalista: "Quando finirà di andare in giro la gente come te"
Inter, è allarme gol? L'ultimo centro di una punta resta quello di Pio Esposito a... Inter, è allarme gol? L'ultimo centro di una punta resta quello di Pio Esposito a Bodø
Minotti: "Fiorentina, la difesa a tre a Udine mi ha stupito. Il Parma è quasi al... Minotti: "Fiorentina, la difesa a tre a Udine mi ha stupito. Il Parma è quasi al sicuro"
Doccia fredda per Gasperini e la Roma, dopo pochi minuti di allenamento si infortuna... Doccia fredda per Gasperini e la Roma, dopo pochi minuti di allenamento si infortuna Dybala
L'usato sicuro di Rocchi dopo le polemiche di Inter-Juve: Doveri al 5° derby di Milano... L'usato sicuro di Rocchi dopo le polemiche di Inter-Juve: Doveri al 5° derby di Milano dal 2019
Pisa, per Marin il futuro è lontano dalla Toscana. Su di lui adesso c'è il Siviglia... Pisa, per Marin il futuro è lontano dalla Toscana. Su di lui adesso c'è il Siviglia
Finalissima Argentina-Spagna a Doha, la UEFA prende posizione sulle speculazioni Finalissima Argentina-Spagna a Doha, la UEFA prende posizione sulle speculazioni
Calcagno sul caso Bastoni: "È vittima di un accanimento esagerato, ha già ammesso... TMWCalcagno sul caso Bastoni: "È vittima di un accanimento esagerato, ha già ammesso l'errore"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Le più lette
1 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
2 I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
3 Lutto per il noto giornalista e volto tv Massimo Caputi: è scomparsa la moglie Roberta Sciubba
4 Adesso le critiche a Pio Esposito sono giuste. E' così che si diventa un top player
5 Frecciata di Sarri a Lotito: "Maldini esterno? L'allenatore sono io e decido io dove gioca"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 L'usato sicuro di Rocchi dopo le polemiche di Inter-Juve: Doveri al 5° derby di Milano dal 2019
Immagine top news n.1 Vlahovic anche oggi si è allenato con la Juventus. Rifinitura di domani decisiva
Immagine top news n.2 Domenica c'è Milan-Inter, le ultime da Milanello dopo l'allenamento: personalizzato per Bartesaghi
Immagine top news n.3 Varane: "Zidane mi ha aiutato nei momenti no. Como? Mi ha colpito la visione del club"
Immagine top news n.4 Milan, Pavlovic: "Il derby fa storia a sé, speriamo di vincerlo. Scudetto? Nulla è ancora finito"
Immagine top news n.5 Lazio, al via il confronto a distanza tra Sarri e Lotito: il Comandante ristabilisce i ruoli
Immagine top news n.6 Spettacolo e gol in un Olimpico deserto: 2-2 tra Lazio e Atalanta. E Sarri risponde a Lotito
Immagine top news n.7 Il rinnovo e ora il ritorno in campo: Juventus pronta a ritrovare Vlahovic. Si rivede anche Milik
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
Immagine news podcast n.3 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.4 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Martorelli: "De Zerbi merita una big italiana. Juve-Vlahovic si può fare"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bucchioni: "Alla Juve non basta solo Tonali. Allegri-Real? Non so se voglia andarci"
Immagine news Altre Notizie n.3 Allegri-Real Madrid, un matrimonio da fare? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Quando finirà il momento nero? Lotito a un giornalista: "Quando finirà di andare in giro la gente come te"
Immagine news Serie A n.2 Inter, è allarme gol? L'ultimo centro di una punta resta quello di Pio Esposito a Bodø
Immagine news Serie A n.3 Minotti: "Fiorentina, la difesa a tre a Udine mi ha stupito. Il Parma è quasi al sicuro"
Immagine news Serie A n.4 Doccia fredda per Gasperini e la Roma, dopo pochi minuti di allenamento si infortuna Dybala
Immagine news Serie A n.5 L'usato sicuro di Rocchi dopo le polemiche di Inter-Juve: Doveri al 5° derby di Milano dal 2019
Immagine news Serie A n.6 Pisa, per Marin il futuro è lontano dalla Toscana. Su di lui adesso c'è il Siviglia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, unità per la salvezza: e sono già 700 i tifosi che andranno a Frosinone
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 28ª giornata: Stroppa insegue Alvini
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la classifica assistman: Palumbo aggancia Calò in vetta a quota 10
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 28ª giornata: novità Lasagna e Marras
Immagine news Serie B n.5 Marras incubo del Palermo e talento del Mantova: diversi club su di lui per l’estate
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 28ª giornata: sorpresa Santoro del Modena
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Corazza: "Dal 14 luglio sognavo di segnare alla Samb. La gara sarà nei libri di storia"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, violazioni amministrative: Siracusa e Trapani deferiti al Tribunale Federale Nazionale
Immagine news Serie C n.3 Benevento, attenzione: il turno infrasettimanale non porta bene alle capoliste di Serie C
Immagine news Serie C n.4 Dezi: "La mia carriera? Un sogno. Ad Arezzo ho trovato una famiglia, grazie Cutolo"
Immagine news Serie C n.5 Zauli: “Nel girone B può succedere di tutto. Benevento-Catania è un match point"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, tre punti pesanti e +9 sul Pontedera: lunedì lo scontro diretto al Curi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Como Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcagno: "Women4Football sempre a Firenze? Perché no. Evoca passione e bellezza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa, l'infortunio è ormai alle spalle: Alison Rigaglia torna ad allenarsi con il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.3 Gama: "Da Firenze è partito il nuovo corso del calcio femminile. Ed è la culla delle Nazionali"
Immagine news Calcio femminile n.4 Gama: "Soncin ha lavorato bene con la Nazionale. Siamo nella 'fase 2', una nuova sfida"
Immagine news Calcio femminile n.5 Lacrime durante la conferenza stampa dell'Iran, Dirar e Jafari: "Siamo preoccupate"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Esperienza che mi aiuterà in futuro. Scudetto? Non fa paura parlarne"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”