Mondiale U20, il Marocco è l'ultima qualificata ai quarti di finale: il tabellone completo
TUTTO mercato WEB
Il Marocco è l'ottava e ultima squadra qualificata ai quarti di finale del Mondiale Under-20. I nordafricani staccano il pass battendo per 2-1 la Corea del Sud in un match condotto fino dall'inizio e sbloccato grazie a un'autorete. Gli asiatici segnano su rigore al 96', pronostico rispettato.
Questo il quadro completo degli ottavi di finale:
Ucraina - Spagna 0-1
Cile - Messico 1-4
Argentina - Nigeria 4-0
Colombia - Sudafrica 3-1
Paraguay - Norvegia 0-1 d.t.s.
Giappone - Francia 0-1 d.t.s.
Stati Uniti - Italia 3-0
Marocco - Corea del Sud 2-1
Quarti di finale
Messico - Argentina
Spagna - Colombia
USA - Marocco
Norvegia - Francia
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Platini racconta la Juventus: "La maglia più bella indossata. Regalai il Pallone d'Oro a Agnelli..."
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile