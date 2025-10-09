Mondiale U20, Francia e Norvegia avanti grazie ai supplementari: Giappone k.o. al 123'

La Francia ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale Under-20 battendo il Giappone per 1-0 dopo i tempi supplementari della sfida disputata nella notte italiana a Santiago del Cile. A decidere la sfida è stato un rigore trasformato da Lucas Michal (Monaco) al 123', dopo un fallo di mano in area giapponese segnalato dal VAR. Il giovane attaccante ha spiazzato il portiere con una conclusione potente sotto l’incrocio, regalando ai Bleuets una vittoria tanto sofferta quanto preziosa.

La squadra di Bernard Diomède ha rischiato più volte: i giapponesi, primi del loro girone e finora imbattuti nel torneo, hanno colpito una traversa e un palo, mettendo spesso in difficoltà la difesa francese. Pur mantenendo maggiormente il possesso palla, i transalpini hanno subito la pressione degli avversari, più incisivi in fase offensiva (24 tiri a 15, di cui 8 nello specchio contro 4). Solo le parate di Lisandru Olmeta hanno tenuto a galla la Francia.

Alla fine, però, i giovani francesi hanno firmato un’impresa di carattere, eliminando una selezione che non aveva ancora subito gol nel torneo. L’immagine dei giocatori giapponesi abbattuti al triplice fischio ha reso l’idea del colpo inferto. Nel prossimo turno, la Francia affronterà la Norvegia, vittoriosa 1-0 contro il Paraguay - anche qui grazie ai supplementari - grazie alla rete segnata da Fuglestad al 116'. Negli altri ottavi, Argentina, Messico, Colombia e Spagna hanno già staccato il pass per i quarti, mentre Stati Uniti-Italia e Marocco-Corea del Sud completeranno il quadro.

Questo il quadro completo degli ottavi di finale fra partite giocate e gare in programma:



Ucraina - Spagna 0-1

Cile - Messico 1-4

Colombia - Sudafrica 3-1

Argentina - Nigeria 4-0

Giappone - Francia 0-1 dts

Paraguay - Norvegia 0-1 dts

Stati Uniti - Italia (9 ottobre, ore 21.30)

Marocco - Corea del Sud (10 ottobre, ore 01.00)