Pronostico Parma-Fiorentina, Vanoli spinge i viola: vietato fermarsi dopo la svolta

Pronostico Parma-Fiorentina in favore degli ospiti. La diciassettesima giornata di Serie A si apre con la delicata sfida del Tardini: in palio punti pesanti in zona salvezza.

Pronostico Parma-Fiorentina quote

Ildi Cuesta arriva all'appuntamento dopo la bruciante sconfitta contro la Lazio, una gara che ha lasciato scorie soprattutto dal punto di vista mentale: nonostante la superiorità numerica, i ducali si sono fatti sorprendere nel finale dal gol di Noslin, confermando un periodo complicato. I numeri parlano chiaro: tre sconfitte nelle ultime quattro partite casalinghe con otto reti incassate e appena tre realizzate sono segnale di una fase difensiva fragile e di un attacco poco incisivo. Di fronte ci sarà unache sembra aver ritrovato fiducia grazie al netto 5-1 inflitto all'Udinese, risultato che ha consegnato ai viola la prima vittoria in campionato e una boccata d'ossigeno importante. Ora però arriva un altro test importante: lontano dal Franchi la Fiorentina ha perso quattro delle ultime cinque gare, raccogliendo un solo pareggio e subendo sempre almeno due gol. E nelle, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Parma Fiorentina pronostico, i precedenti

I precedenti tra Parma e Fiorentina raccontano unae spesso combattuta. In totale sono 70 gli incroci tra le due squadre, con 26 pareggi, 25 successi della Fiorentina e 19 vittorie del Parma, numeri che confermano un leggero vantaggio viola ma anche un sostanziale equilibrio complessivo. Analizzando però la storia più recente in campionato, il segno X è stato il vero protagonista: gli ultimi quattro scontri diretti si sono infatti conclusi tutti in pareggio. Per ritrovare una vittoria bisogna tornare alla stagione 2019/20, quando fu la Fiorentina a imporsi proprio al Tardini per 2-1, trascinata dalla doppietta di Eric Pulgar. L'ultimo successo del Parma risale invece alla stagione precedente, la 2018/19, quando i ducali ebbero la meglio per 1-0 grazie a un'autorete di Gerson.

Pronostico sanzioni Parma-Fiorentina

La sfida tra Parma e Fiorentina si preannuncia estremamente tesa e combattuta, con entrambe le squadre chiamate a conquistare punti pesanti per i rispettivi obiettivi. L'importanza della posta in palio potrebbe tradursi in un ritmo elevato, tanta intensità nei duelli e una tensione costante per tutti i novanta minuti. A rafforzare questa lettura contribuiscono anche i precedenti disputati al Tardini, che raccontano di partite tutt'altro che tranquille: negli ultimi cinque scontri diretti giocati a Parma sono stati infatti estratti ben, un dato che testimonia quanto il confronto tra ducali e viola sia spesso acceso e nervoso, con episodi e contrasti destinati a incidere sull'andamento della gara. E nelle, la possibilità che il direttore di gara consulti il Var è offerta a:

Dove vedere Parma-Fiorentina in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 27 dicembre alle 12:30 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

