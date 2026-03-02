Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Benjamin Cremaschi, già in spogliatoio con Messi. Poche presenze con il Parma finora

Andrea Losapio
Benjamin Cremaschi, alla sua giovane età, può vantarsi di avere condiviso lo spogliatoio con Lionel Messi. In pochi possono farlo, perché il talentino statunitense del Parma è in prestito dall'Inter Miami, con un diritto di riscatto che si aggira intorno ai 4,5 milioni di euro.

"Sono venuto a Parma prima del Mondiale Under 20, ma tutto è stato last-minute ed è stata una opportunità arrivata all’ultimo. Sentivo di aver bisogno di questo step. Avevo bisogno di provare a vedere se avessi le qualità per giocare in una lega di alta qualità in Europa. Sentivo che questo fosse un buono step per me, il progetto del Parma è molto orientato verso i giovani, quindi penso che questo sia un luogo ideale per me. Sento di stare imparando tanto qui e di crescere anche tanto. Per ora, non possa lamentarmi di nulla, devo solo continuare a lavorare e raccogliere i minuti e le occasioni che voglio”.

Pochissime però le presenze in questa stagione, cinque in campionato, con soli ventiquattro minuti in totale. Contro il Cagliari, nell'ultima gara, è sceso in campo solamente all'ultimo minuto, per il recupero. Non è dato sapere se verrà riscattato, anche se sembra complicato con Cuesta. tOggi Benjamin Cremaschi compie 21 anni.

