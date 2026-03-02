Prandelli sugli allenatori stranieri in A: "Il migliore è Fabregas, Como bravo a fare squadra"

Nel corso di una intervista concessa alla Gazzetta di Parma, il tecnico Cesare Prandelli parla degli allenatori stranieri della Serie A: "L’allenatore dell’Udinese è arrivato in un contesto molto organizzato, sotto tanti punti di vista e man mano che sono passati i mesi lo abbiamo italianizzato molto nel senso che è una squadra che pressa molto anche alta e molto organizzata, ma ha anche dei giocatori a livello difensivo molto interessanti, molto molto interessanti.

Secondo me comunque in questo momento, il migliore è Fabregas perché è riuscito a trasmettere il suo modo di pensare e di far calcio hanno fatto un gruppo pulito col direttore sportivo, direttore generale con la società stessa che pur essendo lontana viene gestita questa società in maniera perfetta dal punto di vista della comunicazione e dal punto di vista della strategia e lui è bravo. Con tanta superficialità i critici dicono è possesso palla, no lui il possesso palla lo fa nella metà campo avversaria quando è in vantaggio. Il Como non fa mai possesso palla quando non è in vantaggio, il Como va direttamente verso la porta verticalizza molto veloce, quindi è un modo diverso di interpretare la partita. Loro la interpretano sempre nel miglior modo possibile su qualsiasi campo".