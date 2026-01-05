Pronostico Sassuolo-Juventus: bianconeri a caccia di riscatto, ma il Mapei resta terreno ostico

La Juventus fa visita al Sassuolo con i favori del pronostico. I bianconeri vogliono riscattare il pareggio contro il Lecce, mentre i neroverdi, dopo un grande avvio di stagione, cercano una vittoria che manca ormai da un mese.

Pronostico Sassuolo-Juventus quote

Ilarriva alla sfida di martedì con il morale a metà: il pareggio per 1-1 nell'ultimo turno contro il Parma, il terzo nelle ultime quattro partite, ha rallentato la corsa di una squadra che fino a un mese fa sembrava poter ambire a qualcosa di più del decimo posto in classifica. Un risultato positivo contro i bianconeri potrebbe rappresentare una svolta importante per rilanciare le ambizioni di Grosso. Dall'altra parte, il pareggio contro il Lecce, seppur deludente nel risultato, ha confermato il percorso di crescita della: a mancare è stato solo il cinismo sotto porta. Spalletti può quindi guardare con fiducia alla trasferta di Reggio Emilia, anche alla luce delle ultime due vittorie esterne consecutive. E nelle, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Sassuolo-Juventus: OVER 2,5 1.90 info 1.90 info 1.90 info 2.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Sassuolo Juventus pronostico, i precedenti

Sono 23 i precedenti tra Sassuolo e Juventus, con i bianconeri in netto vantaggio: 16 vittorie contro le 4 dei neroverdi e 3 pareggi. Il bilancio, però, non riflette a pieno la storia recente: il Sassuolo ha vinto gli ultimi due scontri diretti giocati in casa. Nella stagione 2023-24 i neroverdi si sono imposti con un netto 4-2 grazie alle reti di Lauriente, Berardi, Pinamonti e a un'autorete di Gatti, mentre nell'annata precedente era bastato un gol di Defrel per vincere 1-0. L'ultima vittoria della Juventus al Mapei risale alla stagione 2021-22, un 2-1 firmato Dybala e Kean.

Pronostico marcatore Sassuolo-Juventus

Tra i possibili protagonisti di Sassuolo-Juventus potrebbe esserci. Il rigore fallito contro il Lecce ha aggiunto pressione a un periodo già turbolento per l'attaccante canadese, ma Spalletti ha subito chiarito la sua fiducia: "Può pesare tutto, però poi uno prende e reagisce, facendo due gol alla prossima partita. Perché la prossima partita lo faccio giocare nuovamente". La sfida contro il Sassuolo rappresenta quindi per David l'occasione ideale per voltare pagina e ritrovare fiducia, dimostrando una volta per tutte il suo valore. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Sassuolo-Juventus: DAVID SEGNA 2.65 info 2.63 info 2.50 info 2.35 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 6 gennaio alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: