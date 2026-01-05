Pronostico Sassuolo-Juventus: bianconeri a caccia di riscatto, ma il Mapei resta terreno ostico
TUTTO mercato WEB
La Juventus fa visita al Sassuolo con i favori del pronostico. I bianconeri vogliono riscattare il pareggio contro il Lecce, mentre i neroverdi, dopo un grande avvio di stagione, cercano una vittoria che manca ormai da un mese.
Pronostico Sassuolo-Juventus quote
Il Sassuolo arriva alla sfida di martedì con il morale a metà: il pareggio per 1-1 nell'ultimo turno contro il Parma, il terzo nelle ultime quattro partite, ha rallentato la corsa di una squadra che fino a un mese fa sembrava poter ambire a qualcosa di più del decimo posto in classifica. Un risultato positivo contro i bianconeri potrebbe rappresentare una svolta importante per rilanciare le ambizioni di Grosso. Dall'altra parte, il pareggio contro il Lecce, seppur deludente nel risultato, ha confermato il percorso di crescita della Juventus: a mancare è stato solo il cinismo sotto porta. Spalletti può quindi guardare con fiducia alla trasferta di Reggio Emilia, anche alla luce delle ultime due vittorie esterne consecutive. E nelle quote Sassuolo-Juventus, l'esito OVER 2,5 è offerto a:
Pronostico Sassuolo-Juventus: OVER 2,5
|1.90
|info
|1.90
|info
|1.90
|info
|2.00
|info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
|fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito
|info
|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
|fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito
|info
|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
|info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Sassuolo Juventus pronostico, i precedenti
Sono 23 i precedenti tra Sassuolo e Juventus, con i bianconeri in netto vantaggio: 16 vittorie contro le 4 dei neroverdi e 3 pareggi. Il bilancio, però, non riflette a pieno la storia recente: il Sassuolo ha vinto gli ultimi due scontri diretti giocati in casa. Nella stagione 2023-24 i neroverdi si sono imposti con un netto 4-2 grazie alle reti di Lauriente, Berardi, Pinamonti e a un'autorete di Gatti, mentre nell'annata precedente era bastato un gol di Defrel per vincere 1-0. L'ultima vittoria della Juventus al Mapei risale alla stagione 2021-22, un 2-1 firmato Dybala e Kean.
Pronostico marcatore Sassuolo-Juventus
Tra i possibili protagonisti di Sassuolo-Juventus potrebbe esserci Jonathan David. Il rigore fallito contro il Lecce ha aggiunto pressione a un periodo già turbolento per l'attaccante canadese, ma Spalletti ha subito chiarito la sua fiducia: "Può pesare tutto, però poi uno prende e reagisce, facendo due gol alla prossima partita. Perché la prossima partita lo faccio giocare nuovamente". La sfida contro il Sassuolo rappresenta quindi per David l'occasione ideale per voltare pagina e ritrovare fiducia, dimostrando una volta per tutte il suo valore. E nelle scommesse Sassuolo-Juventus, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
Scommesse marcatore Sassuolo-Juventus: DAVID SEGNA
|2.65
|info
|2.63
|info
|2.50
|info
|2.35
|info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Sassuolo-Juventus è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 6 gennaio alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online
Altre notizie Pronostici