Pronostico Sassuolo-Juventus: bianconeri a caccia di riscatto, ma il Mapei resta terreno ostico

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La Juventus fa visita al Sassuolo con i favori del pronostico. I bianconeri vogliono riscattare il pareggio contro il Lecce, mentre i neroverdi, dopo un grande avvio di stagione, cercano una vittoria che manca ormai da un mese.

Pronostico Sassuolo-Juventus quote


Il Sassuolo arriva alla sfida di martedì con il morale a metà: il pareggio per 1-1 nell'ultimo turno contro il Parma, il terzo nelle ultime quattro partite, ha rallentato la corsa di una squadra che fino a un mese fa sembrava poter ambire a qualcosa di più del decimo posto in classifica. Un risultato positivo contro i bianconeri potrebbe rappresentare una svolta importante per rilanciare le ambizioni di Grosso. Dall'altra parte, il pareggio contro il Lecce, seppur deludente nel risultato, ha confermato il percorso di crescita della Juventus: a mancare è stato solo il cinismo sotto porta. Spalletti può quindi guardare con fiducia alla trasferta di Reggio Emilia, anche alla luce delle ultime due vittorie esterne consecutive. E nelle quote Sassuolo-Juventus, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Sassuolo-Juventus: OVER 2,5
betflag1.90info
admiralbet1.90info
snai1.90info
bet3652.00info
betflagfino a 5.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
admiralbetfino a 7.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
Sassuolo Juventus pronostico, i precedenti


Sono 23 i precedenti tra Sassuolo e Juventus, con i bianconeri in netto vantaggio: 16 vittorie contro le 4 dei neroverdi e 3 pareggi. Il bilancio, però, non riflette a pieno la storia recente: il Sassuolo ha vinto gli ultimi due scontri diretti giocati in casa. Nella stagione 2023-24 i neroverdi si sono imposti con un netto 4-2 grazie alle reti di Lauriente, Berardi, Pinamonti e a un'autorete di Gatti, mentre nell'annata precedente era bastato un gol di Defrel per vincere 1-0. L'ultima vittoria della Juventus al Mapei risale alla stagione 2021-22, un 2-1 firmato Dybala e Kean.

Pronostico marcatore Sassuolo-Juventus


Tra i possibili protagonisti di Sassuolo-Juventus potrebbe esserci Jonathan David. Il rigore fallito contro il Lecce ha aggiunto pressione a un periodo già turbolento per l'attaccante canadese, ma Spalletti ha subito chiarito la sua fiducia: "Può pesare tutto, però poi uno prende e reagisce, facendo due gol alla prossima partita. Perché la prossima partita lo faccio giocare nuovamente". La sfida contro il Sassuolo rappresenta quindi per David l'occasione ideale per voltare pagina e ritrovare fiducia, dimostrando una volta per tutte il suo valore. E nelle scommesse Sassuolo-Juventus, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Sassuolo-Juventus: DAVID SEGNA
starcasino2.65info
vincitu2.63info
eurobet2.50info
netbet2.35info
Dove vedere Sassuolo-Juventus in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Sassuolo-Juventus è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 6 gennaio alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

