Lecce, questa mattina in campo in vista del Parma: Früchtl, Berisha e Morente a parte
In casa Lecce l’attenzione è già tutta rivolta alla sfida di domenica contro il Parma, prima giornata del girone di ritorno della Serie A in programma al Via del Mare nel lunch match di domenica pomeriggio. Questa mattina la squadra si è ritrovata al Centro Sportivo di Martignano per una seduta di allenamento mirata a preparare al meglio l’impegno contro i ducali.
Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, alcuni giocatori hanno svolto lavoro personalizzato: si tratta di Fruchtl, Berisha e Tete Morente, impegnati in sedute ad hoc. Assente Coulibaly, impegnato con la propria nazionale nella gara tra il 'suo' Mali ed il Senegal valida per i Quarti di Finale della Coppa d’Africa, un’assenza importante che priverà i giallorossi di uno dei loro punti di riferimento a centrocampo.
Domani mattina è prevista la consueta seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare, che servirà a definire la formazione titolare e gli ultimi dettagli tattici prima del match.
