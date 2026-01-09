Lecce-Parma, le probabili formazioni: Stulic favorito su Camarda, torna Delprato

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Parma (Domenica 11 gennaio, ore 12.30, arbitra Marinelli, diretta tv su DAZN).

Come arriva il Lecce.

Eusebio Di Francesco deve ancora fare a meno degli infortunati Früchtl, Berisha e Morente, oltre a Coulibaly, impegnato in Coppa d’Africa. Nel tradizionale 4-3-3 ci sarà capitan Falcone in porta con la retroguardia composta da Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel e Gallo. Pochi dubbi in mezzo al campo, dove ci saranno Ramadani, Kaba e Maleh. In attacco, ballottaggio fra Banda e Sottil sulla sinistra con il primo leggermente favorito. A destra N’Dri cerca di scalzare Pierotti per una maglia da titolare. Nel ruolo di centravanti, Stulic può spuntarla su Camarda. Da Lecce, Pierpaolo Verri

Come arriva il Parma.

Carlos Cuesta è intenzionato a proseguire nel solco della continuità per quanto riguarda modulo e formazione. L’unico probabile cambio riguarda il rientro di Valenti in difesa al posto di Britschgi, sottotono nella gara contro l’Inter. Il difensore argentino si sistemerà al centro del reparto in coppia con Circati, mentre Delprato tornerà sulla corsia di destra. Non si toccano Valeri a sinistra e Corvi in porta. Conferme anche per quanto riguarda la linea di centrocampo, dove Keita si posizionerà al centro, affiancato dai soliti Bernabé e Sorensen. Il peso dell’attacco sarà ancora una volta sulle spalle di Mateo Pellegrino, coadiuvato da Oristanio e Ondrejka sulla trequarti, in attesa di novità su Benedyczak. Da Parma, Edoardo Mammoli