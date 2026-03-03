Meraviglia Odgaard, Corriere di Bologna esulta e titola: "Vittoria a Pisa"

È bastato un bolide di Jens Odgaard allo scadere per regalare i tre punti a Vincenzo Italiano lontano da casa e dopo una partita tiratissima. "Meraviglia Odgaard, vittoria a Pisa", l'apertura in taglio basso ma in prima pagina del Corriere di Bologna. Una sassata del danese allo scadere permette così ai rossoblù di rilanciarsi in classifica di campionato, raggiungendo l'ottavo posto a -6 dall'Atalanta. Una posizione impensabile dopo lo scossone avuto nei mesi di gennaio-febbraio.

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha commentato il successo per 1-0 in conferenza stampa post-partita: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, con Castro che ha sbagliato due occasioni dove doveva fare di più. Nel secondo tempo è subentrata la stanchezza. Mancano ancora tante partite, e qui tutti hanno faticato. Ci prendiamo questa vittoria, la terza consecutiva e vogliamo continuare così. In un calendario così fitto abbiamo bisogno di tutti e Odgaard da quella posizione ci ha dimostrato per l'ennesima volta di essere determinante".

"Ho visto una buona prestazione della squadra, meritavamo la vittoria. Sono molto orgoglioso di loro, abbiamo avuto diverse occasioni e Skorupski ha salvato il risultato. Odgaard ha fatto un gol pazzesco", il commento del tecnico del Pisa, Oscar Hiljemark.