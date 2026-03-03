Il Bologna passa all'Arena con super Odgaard, Il Tirreno: "Pisa, l'amaro nella coda"
"Pisa, l'amaro nella coda" scrive Il Tirreno (ediz. Pisa) in prima pagina quest'oggi. La beffa per il Pisa arriva mentre passano i titoli di coda. Allo scadere, infatti, un gran gol di Jens Odgaard regala al Bologna il successo in casa del Pisa. Ed è una sconfitta che brucia, molto, per i nerazzurri.
In termini di classifica, salvezza sempre più lontana, e non solo. Fino al capolavoro del danese, infatti, il virtuale tabellino dei punti avrebbe assegnato la vittoria proprio ai padroni di casa. Invece arriva il ko numero 14 di una stagione che sembra maledetta.
Grande delusione in casa Pisa. L'ennesimo stop, quello col Bologna all'Arena, rende sempre più difficile la rincorsa alla salvezza. Ma, dopo il 90', il tecnico nerazzurro Oscar Hiljemark si aggrappa alla prestazione della sua truppa e guarda avanti senza alzare bandiera bianca: "Abbiamo fatto una grande prova e meritavamo la vittoria. Dobbiamo combattere la sfortuna continuando così. Ci sono ancora 33 punti a disposizione. Ora pensiamo alla sfida di sabato con la Juve".
