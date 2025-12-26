Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Pisa-Juventus, Spalletti vuole tre punti per avvicinarsi alla vetta

Pronostico Pisa-Juventus, Spalletti vuole tre punti per avvicinarsi alla vetta
Oggi alle 20:45
di Lorenzo Zoppi

Dopo aver superato due dirette concorrenti nella corsa alle prime posizioni, la Juventus torna in campo sabato alle 20.45 per affrontare il Pisa in una sfida da non fallire. I bianconeri sono chiamati a dare continuità ai recenti successi, contro un avversario insidioso alla disperata ricerca di punti salvezza.

Pronostico Pisa-Juventus quote


Il Pisa di Gilardino è riuscito a interrompere una serie negativa di tre sconfitte consecutive, strappando un pareggio esterno sul campo del Cagliari che ha ridato un minimo di fiducia all'ambiente. Il ritorno all'Arena Garibaldi, però, rappresenta ancora un'incognita: dall'inizio della stagione i nerazzurri hanno raccolto una sola vittoria in otto gare casalinghe, segnando appena un gol. Di tutt'altro tenore il momento della Juventus di Spalletti, che non vuole più fermarsi dopo aver riagganciato il treno Champions. Il successo contro il Bologna ha riportato i bianconeri alla vittoria anche lontano dallo Stadium, ma il rendimento esterno resta un aspetto da migliorare, con un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in otto partite. E nelle quote Pisa-Juventus, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Pisa-Juventus: OVER 0,5
Pisa Juventus pronostico, i precedenti


I precedenti tra Pisa e Juventus sono pochi ma parlano chiaro in favore dei bianconeri. Nei 17 confronti totali, la Juventus ha raccolto 12 vittorie e 4 pareggi, lasciando ai toscani una sola affermazione, arrivata però in Coppa Italia. In campionato, infatti, il Pisa non è mai riuscito a battere la Juve: l'ultima occasione in cui i nerazzurri hanno strappato almeno un punto risale alla stagione 1985/86, con l'1-1 finale. L'incrocio più recente, stagione 1990/91, vide invece la netta affermazione juventina per 4-2.

Pronostico marcatore Pisa-Juventus


Tra i possibili protagonisti di Pisa-Juventus potrebbe esserci Lois Openda. Dopo 13 presenze, l'ex Lipsia si è finalmente sbloccato anche in campionato, trovando il gol nell'importante sfida contro la Roma. Il belga ha ripagato la fiducia di Spalletti, che lo aveva schierato titolare e contro il Pisa avrà l'occasione di confermare il buon momento e dimostrare di poter essere una pedina importante nella rincorsa ai primi posti. E nelle scommesse Pisa-Juventus, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Pisa-Juventus: OPENDA SEGNA
Dove vedere Pisa-Juventus in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Pisa-Juventus è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 27 dicembre alle 20:45 all'Arena Garibaldi di Pisa. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

