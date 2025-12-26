Pisa-Juventus, le probabili formazioni: possibile staffetta tra Bremer e Kelly, chance Openda

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Romo-Como (Sabato 27 dicembre, ore 20.45, arbitra Maresca, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Pisa

Gilardino verso la conferma della squadra vista a Cagliari. Senza Cuadrado, nel 3-5-2 di mister Gilardino gioca Semper tra i pali, con il trio difensivo formato da Canestrelli, Caracciolo e Bonfanti. Sulle fasce Toure e Angori, in mezzo al campo Piccinini, Aebischer e Hojholt. Davanti Tramoni in vantaggio su Moreo come partner d'attacco di Meister.

Come arriva La Juventus

Luciano Spalletti per il match contro il Pisa punterà ancora sul 3-4-2-1: in porta spazio a Di Gregorio. In difesa rientrerà Koopmeiners che ha scontato il turno di squalifica. Insieme a lui ci sarà certamente Kalulu e uno tra Bremer e Kelly. È possibile che Spalletti attui una staffetta tra l’inglese e il brasiliano. A centrocampo il grande dubbio è legato alle condizioni di McKennie. L’impressione è che l’americano possa farcela, ma in caso di forfait al suo posto potrebbe subentrare Kostic con Cambiaso dirottato a destra. In mezzo toccherà a Locatelli e Thuram. Sulla trequarti non ci sarà Conceicao che non ha recuperato dal fastidio accusato contro la Roma. Al suo posto, al fianco di Yildiz, ci sarà Miretti. Il turco e il numero 21 bianconero agiranno alle spalle di uno tra Openda e David. Il belga sembra essere leggermente in vantaggio sul canadese. (da Torino, Camillo Demichelis)