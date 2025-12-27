Tre buone notizie (e due brutte) per Spalletti in vista del Pisa. Intanto il Milan chiede Gatti

Buone notizie per Luciano Spalletti alla vigilia della trasferta di Pisa, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Nell’allenamento di Santo Stefano alla Continassa sono infatti tornati a lavorare con il gruppo Weston McKennie, Gleison Bremer ed Edon Zhegrova, che risultano quindi regolarmente convocabili per la gara in programma alla Cetilar Arena contro il Pisa allenato da Alberto Gilardino.

Situazione diversa, invece, per Juan Cabal e Francisco Conceicao. Entrambi hanno svolto lavoro personalizzato e non saranno a disposizione per la sfida in Toscana. L’infermeria continua quindi a condizionare le scelte del tecnico bianconero, che dovrà gestire con attenzione le rotazioni in un momento delicato della stagione.

Parallelamente, in casa Juventus si ragiona anche in ottica mercato. Non c’è solo Vasilije Adzic tra i possibili partenti: resta in bilico anche Joao Mario, mai realmente centrale nel progetto di Spalletti. Il Crystal Palace valuta un’operazione a titolo definitivo, mentre da Portogallo e Spagna potrebbero emergere soluzioni in prestito con diritto di riscatto. Sul fronte uscite, il Milan ha chiesto informazioni per Federico Gatti, ma la Juve lo considera al momento incedibile, anche a causa dell’infortunio di Daniele Rugani: occhio però al possibile ritorno a Torino di Koni De Winter, che col Diavolo finora non è riuscito a confermare le aspettative.