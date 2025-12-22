Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?

Tutto pronto al King Saud University Stadium, dove tra poche ore andrà in scena la finale di Supercoppa Italiana. I campioni in carica della Serie A, il Napoli, affronteranno il Bologna, vincitrice dell'ultima Coppa Italia.

Pronostico Napoli-Bologna quote

Dopo due sconfitte pesanti, ildi Antonio Conte è volata in Arabia con l'obiettivo di ritrovare solidità, compattezza e concentrazione. In questo senso, la semifinale vinta contro il Milan ha fornito risposte incoraggianti, pur restando la finale il vero banco di prova. L'obiettivo è chiaro: conquistare la Supercoppa per la terza volta nelle ultime sei partecipazioni. Dall'altra parte, ildi Vincenzo Italiano vive un momento di grande entusiasmo, alimentato dalla sofferta ma preziosa vittoria ai rigori contro l'Inter, che ha regalato ai rossoblù la possibilità di giocarsi un trofeo alla prima storica qualificazione. Resta ora da capire se il Bologna riuscirà a replicare quanto di buono fatto nell'ultima finale disputata (in Coppa Italia) trasformando il sogno in realtà. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Napoli-Bologna: GOAL 1.87 info 1.95 info 1.90 info 1.90 info

Napoli Bologna pronostico, i precedenti

I precedenti tra Napoli e Bologna raccontano una sfida storicamente equilibrata, con 153 confronti complessivi: 61 vittorie azzurre, 49 successi rossoblù e 43 pareggi. Analizzando però le gare disputate con il Napoli in casa - dato significativo anche se la finale si gioca su campo neutro - emerge un trend molto chiaro: negli ultimi 9 scontri diretti il Napoli ha conquistato 7 vittorie, a fronte di 2 successi del Bologna. Un dettaglio statistico particolarmente curioso è che in tutte e sette le vittorie azzurre il Napoli si è imposto segnando esattamente tre gol, una costante che si ripete ininterrottamente dal 2016 e che aggiunge ulteriore fascino alla sfida di questa sera.

Pronostico marcatore Napoli-Bologna

Tra i possibili protagonisti della sfida spicca. Già decisivo nella semifinale contro il Milan, l'esterno brasiliano sta vivendo un momento di forma eccellente. In 21 presenze stagionali tra tutte le competizioni ha già eguagliato il numero di partecipazioni al gol della scorsa stagione con il Napoli (otto, ma allora in 30 partite), numeri che certificano la crescita e la continuità ritrovata. Un dato ancora più significativo riguarda l'impatto nei momenti chiave: tutti e quattro gli ultimi gol messi a segno sono stati reti di apertura, a conferma della sua capacità di incidere subito sulla partita e di indirizzarla con le sue giocate. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Napoli-Bologna: NERES SEGNA 4.00 info 4.00 info 3.63 info 3.80 info

Dove vedere Napoli-Bologna in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Bologna è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 21 dicembre alle 20:00 (ora italiana) al King Saud University Stadium di Riyadh. La partita sarà visibile in esclusiva su Mediaset, nello specifico su Italia 1. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app Mediaset Infinity o direttamente su browser tramite il proprio PC.

