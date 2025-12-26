Pronostico Udinese-Lazio, Sarri mette nel mirino il sesto posto

Pronostico Udinese-Lazio leggermente in favore della squadra ospite. Dopo la batosta di Firenze, la squadra di Runjaic cerca il riscatto contro una Lazio che vede il sesto posto molto vicino.

Pronostico Udinese-Lazio quote

L'arriva dalla pesante sconfitta di Firenze, un 5-1 che ha fatto salire a 27 il numero di gol subiti in stagione: un dato allarmante che vale ai friulani la peggior difesa del campionato, al pari proprio della Fiorentina, fanalino di coda. Numeri che impongono riflessioni a Runjaic, chiamato a sistemare la fase difensiva se l'obiettivo è andare oltre un tranquillo decimo posto. Anche lanon vive il suo momento migliore: lo 0-0 contro la Cremonese ha rappresentato un'occasione mancata, seppur maturata in un contesto complicato e ricco di assenze. Inoltre, il rendimento esterno dei biancocelesti resta un'incognita, con appena 8 punti conquistati in trasferta e 4 sconfitte in 8 gare, un limite che rende la sfida di Udine tutt'altro che scontata. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Udinese-Lazio: GOAL 1.88 info 1.88 info 1.90 info 1.89 info

Udinese Lazio pronostico, i precedenti

I precedenti tra Lazio e Udinese raccontano una storia lunga e complessivamente favorevole ai biancocelesti. Su 104 confronti totali, la Lazio ha ottenuto 48 vittorie contro le 29 dei friulani, con 27 pareggi a completare il bilancio. Tuttavia, il trend recente sorride all'Udinese, imbattuta nelle ultime tre sfide grazie a due successi e un pareggio. L'ultimo scontro diretto in Friuli si è chiuso sul 2-1 per i bianconeri, con i gol di Lucca e Thauvin e la rete laziale firmata da Isaksen. L'ultima vittoria esterna della Lazio risale invece alla stagione 2023/24, sempre per 2-1, con le firme di Luca Pellegrini e Vecino.

Pronostico marcatore Udinese-Lazio

Tra i possibili protagonisti di Udinese-Lazio spicca senza dubbio. L'attaccante friulano, che a Udine sembra aver ritrovato continuità e fiducia, vivrà una sfida dal sapore speciale considerando il suo passato in giallorosso. C'è però un tabù da sfatare: in carriera Zaniolo non ha mai battuto la Lazio, collezionando due pareggi e tre sconfitte in cinque confronti, tra Roma e Atalanta. Sabato avrà l'occasione per migliorare il bottino di quattro gol stagionali e provare finalmente a spezzare questa sorta di maledizione contro i biancocelesti. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Udinese-Lazio> ZANIOLO SEGNA 4.75 info 4.00 info 4.00 info 4.25 info

Dove vedere Udinese-Lazio in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 27 dicembre alle 18:00 al Bluenergy Stadium di Udine. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

