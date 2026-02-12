Hiljemark: "Allegri è un grande allenatore, io ho iniziato la carriera in A e ho solo da imparare"

"Voglio vedere una squadra che sa fare entrambe le fasi di gioco bene, che sa giocare d’insieme perché ognuno deve giocare per la squadra; domani dovremo essere una cosa sola insieme ai tifosi e alla città, solo così potremo avere l’opportunità di vincere". Si avvicina il debutto alla Cetilar Arena per Oscar Hiljemark, col tecnico del Pisa che in conferenza stampa ha parlato così dell'avversario di turno, il Milan.

"Ho visto tante partite e tante clip del Milan - ha continuato Hiljemark, reduce dallo 0-0 all'esordio sul campo del Verona - , sono una squadra fortissima con giocatori di grande qualità; come ogni squadra anche loro hanno, però, dei problemi e noi dovremo sfruttare quelli, così come dovremo sfruttare il fattore campo".

Spazio anche ad un giudizio sul "collega" Allegri: "Allegri è un grande allenatore, io ho iniziato la carriera in Serie A e ho solo da imparare. Sono una persona che vive per il calcio e per il mio lavoro. Quando abbiamo deciso di venire qui con tutta la famiglia è stata una scelta di vita per fare bene per il club e per questa città", ha concluso Hiljemark.