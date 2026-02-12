Solo 2 in Serie A: dove sono oggi i protagonisti della prima vittoria della Juve NG

Questa sera la Juventus Next Gen ha conquistato la centesima vittoria nella sua storia, ovvero dal 2018/19, battendo con un netto 4-2 la Sambenedettese. Quattro gol come quel 27 settembre quando in casa dei bianconeri cadde il Cuneo per quella che è stato il primo successo della seconda squadra (allora chiamata Juventus Under 23) del club di Torino. Ma chi c’era in campo allora e dove sono finiti quei ragazzi – 15 in totale fra titolari e subentranti – che furono protagonisti a loro modo di una pagina della storia ultracentenaria del club più titolato d’Italia.

Nessuno di loro intanto è ancora in forza alla Juventus e solo due attualmente militano in Serie A: si tratta dei centrocampisti Idrissa Touré del Pisa e Hans Nicolussi Caviglia che si è diviso fra Fiorentina e Parma in questa stagione. Più nutrita invece la pattuglia di giocatori che sono impegnati nel campionato cadetto: gli esterni di centrocampo Alessandro Di Pardo, approdato alla Sampdoria a gennaio dopo sei mesi al Cagliari, e Pietro Beruatto ora allo Spezia oltre che l’esterno offensivo Luca Zanimacchia che veste la maglia del Modena. Ancora in Serie C invece si trovano il portiere Mattia Del Favero e il difensore Luca Coccolo, compagni di squadra alla Pro Vercelli, l’altro difensore Gabriele Morelli, al Trapani, e l’attaccante Cristian Bunino del Cittadella.

Sono invece ora all’estero il difensore svedese Mattias Andersson, tornato in patria per vestire la maglia del BK Olympic di Malmo, il centrocampista Grigoris Kastanos, ora all’Aris Limassol dopo aver calcato i campi di Serie A e Serie B con Salernitana, Hellas Verona e Pescara, e il centravanti Stephy Mavididi del Leicester in Championship. All’estero anche l’uomo che in quella gara segno una doppietta e che allora faceva sperare per un’altra carriera: si tratta del brasiliano Matheus Pereira, classe ‘98, che ha poi cercato fortuna in Europa fra Francia (Digione) e Spagna (Barcellona B ed Eibar) prima di far ritorno a casa. Ora infatti il centrocampista offensivo è tesserato per il prestigioso Corinthians. Infine due giocatori si sono ritirati molto giovani: si tratta del centrocampista Simone Muratore, classe ‘98, e dell’esterno offensivo Cendrim Kameraj, classe ‘99.

Juventus Under 23 (3-4-3): Del Favero (Pro Vercelli); Morelli (Trapani), Coccolo (Pro Vercelli), Andersson (BK Olympic); Di Pardo (Sampdoria), Kastanos (Aris Limassol), Toure (Pisa), Beruatto (Spezia); Zanimacchia (Modena), Mavididi (Leicester), Pereira (Corinthians) Subentranti: Bunino (Cittadella), Muratore (ritirato), Nicolussi Caviglia (Parma), Kameraj (ritirato)