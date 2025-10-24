Video Roma-Viktoria Plzen 1-2, Gasperini ancora ko in Europa League: i gol e gli highlights

Tre punti dopo tre giornate di Europa League. Questo il bottino della Roma, reduce dal ko dell'Olimpico contro il Viktoria Plzen (1-2) e adesso ai margini della zona-playoff dopo tre giornate. I giallorossi pagano due minuti di sbandamento tra il 20' e il 22' e subiscono due gol da Adu e Souare. Gasperini inserisce subito El Shaarawy, la Roma si rivitalizza e a inizio ripresa un calcio di rigore trasformato da Dybala riaccende una speranza che però rimane tale. Gli attaccanti giallorossi infatti sono troppo imprecisi sottoporta, il pareggio non arriva e ad esultare al 90' è dunque il Viktoria Plzen.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski(29' El Shaarawy), Mancini, Hermoso; Celik, Koné (1' st Pisilli), El Aynaoui, Wesley; Soulé (29' st N'Dicka), Dybala; Dovbyk (29' st Ferguson). A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, Pellegrini, Tsimikas, Bailey, Ghilardi. All. Gasperini

Viktoria Plzen (4-3-1-2): Jedlicka; Paluska (23' st Havel), Dweh, Jemelka (20' st Markovic), Spacil (35' st eljkovic); Memic, Cerv, Souaré; Ladra (20' st Visinsky); Durosinmi, Adu (35' st Bello). A disposizione: Tvrdon, Wiegele, Kabongo. All.: Hysky

Arbitro: Meler (Tur)

Marcatori: 20' Adu (V), 23' Sou ilaré (V), 8' st Dybala rig. (R)

Ammoniti: Durosinmi (V), Celik (R), Souaré (V), Spacil (V), Cerv (V), Mancini (R), Dweh (V).