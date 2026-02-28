Verona quasi spacciato, il Napoli allunga per la Champions: Serie A, la classifica aggiornata
Emozioni nel finale al Bentegodi, con il Napoli che si aggiudica a tempo quasi scaduto la partita sul campo dell'Hellas Verona, imponendosi con il risultato di 1-2 grazie al gol del bomber ritrovato, Lukaku. Con questi tre punti, gli azzurri di Conte allungano momentaneamente a +3 sulla Roma quarta, riportandosi soprattutto a 5 lunghezze di distanza sul Como, dopo la vittoria di oggi pomeriggio dei lariani.
Ancora tristemente in fondo alla classifica, e di fatto ormai praticamente spacciato salvo miracoli, l'Hellas Verona. Ancora a 15 punti dopo 27 partite, e ultima alla pari del Pisa che però deve ancora giocare in questo turno, i gialloblù hanno 9 punti di ritardo sulla zona salvezza, quando mancano 11 gare alla fine dei giochi.
Classifica di Serie A aggiornata dopo Hellas Verona-Napoli 1-2:
Inter 64 punti (26 partite giocate)
Milan 54 (26)
Napoli 53 (27)
Roma 50 (26)
Como 48 (27)
Juventus 46 (26)
Atalanta 45 (26)
Bologna 36 (26)
Sassuolo 35 (26)
Lazio 34 (26)
Parma 33 (27)
Udinese 32 (26)
Cagliari 30 (27)
Genoa 27 (26)
Torino 27 (26)
Fiorentina 24 (26)
Cremonese 24 (26)
Lecce 24 (27)
Pisa 15 (26)
Hellas Verona 15 (27)