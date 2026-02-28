Conte 'spaventa' Napoli dopo la gioia Lukaku, colpo brasiliano per il Milan: le top news delle 22

Prosegue il programma della 28^ giornata di Serie A in questo sabato. E dopo la vittoria del Como contro il Lecce delle 15, alle 18 al Bentegodi è andata in scena la rinascita di Romelu Lukaku. Il centravanti ha ritrovato la via della rete 281 giorni dopo l'ultima volta, regalando tre punti ormai quasi insperati per il suo Napoli, segnando il gol del 2-1 finale sul campo dell'Hellas Verona a tempo quasi scaduto. In campo nella partita serale invece l'Inter, che ha chiuso avanti per 1-0 il primo tempo nella sfida casalinga contro il Genoa, con il gol del 'solito' Dimarco.

Nel post-partita Antonio Conte ha dato una risposta abbastanza evasiva a proposito del suo futuro come allenatore del Napoli, è sembrato quasi legarsi alla qualificazione in Champions League. Ha detto: "Partiamo dal presupposto che avevo tre anni di contratto e ho l'ultimo l'anno prossimo. Pensiamo al presente per regalarci il miglior futuro possibile. Anche nelle difficoltà, dobbiamo reagire e lottare per un posto tra le prime quattro. Tanti non sono nelle nostre situazioni ma in alcune migliori. Vogliamo lottare fino alla fine: bisogna giocare sempre per il massimo. Se vai in Champions è tutto un altro discorso, stiamo raschiando il fondo del barile per portare a casa punti. Oggi avevamo tutto da perdere, siamo stati bravi a portarla a casa. Precedentemente meritavamo qualcosa in più a livello di prestazione, oggi ci portiamo tre punti a casa sapendo di poter fare meglio".

Il Milan, invece, sta chiudendo un colpo in vista della prossima estate, con qualche mese d'anticipo. La trattativa tra i rossoneri e il Corinthians per il centrocampista classe 2006 André è infatti data in fase molto avanzata, per un affare da 12 milioni di euro circa.

A proposito di calciomercato estivo, la Premier League ha messo gli occhi su Nicolò Fagioli. Le prestazioni del centrocampista della Fiorentina, in una stagione piena di affanni per il club toscano, non sta passando inosservato: su di lui ci sono il Newcastle e il Tottenham.