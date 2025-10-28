Lecce-Napoli 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Berisha (32' st Pierret), Ramadani, Coulibaly (32' st Maleh); Pierotti (1' st Tete Morente), Camarda (25' st Stulic), Banda (20' st N'Dri). A disp.: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Helgason, Kouassi, Kaba, Kovac. All.: Di Francesco
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Olivera (16' st Spinazzola); Anguissa, Gilmour, Elmas (40' st Gutierrez); Politano (16' st McTominay), Lucca (16' st Hojlund), Lang (3' st Neres). A disp.: Contini, Ferrante, Rrahmani, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino. All.: Conte
Arbitro: Collu
Marcatori: 24' st Anguissa (N)
Ammoniti: Olivera (N), Ramadani (L), N'Dri (L)
