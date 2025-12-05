Live TMW Sassuolo, Grosso: "Fiorentina con difficoltà ma conta la nostra testa. Gioca Volpato"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

12.20 - Avrà inizio tra poco la conferenza stampa di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, pronto ad analizzare i temi più caldi in vista dell'avvicinamento alla prossima partita di Serie A in casa contro la Fiorentina, valida per la 14esima giornata di Serie A. Start conferenza previsto ore 12.30.

12.37 - Inizia la conferenza.

C'è una vaga aria di trappola...

"Io ho già risposto su questa parola, non ci sono trappole per noi che arriviamo in questo tipo di campionato. Sappiamo tante cose ma per me la cosa fondamentale è riuscire a capire quanto sarà importante fare una bella partita, piena sotto tutti i punti di vista, perché l'avversario è di livello, che ha delle difficoltà che vuole superare. Per me è importante che ci concentriamo su noi stessi, riuscire a fare una grande partita perché per fare un bel risultato ci sarà bisogno di grande intensità, qualità, spirito di sacrificio e voglia di ottenere un bel risultato".

Quanto conta la testa?

"Per me tantissimo ma conta in tutte le partite perché ti fa riconoscere le situazioni, ti fa rimanere dentro le situazioni, ti aiuta a cercare soluzioni. È un aspetto fondamentale su cui proviamo a lavorare e a stuzzicare tanto e che poi ti permette di tirare fuori tutto: senza il cervello tutto il resto diventa secondario".

L'assenza di Berardi ormai è nota: gioca Volpato al suo posto?

"Molto probabilmente penso che giocherà Cristian. L'assenza di Berardi riguarda un giocatore fortissimo per noi ma sappiamo quello che è successo, ci è dispiaciuto tantissimo e quindi devi essere bravo a farlo diventare opportunità".

Recupera qualcuno?

"Chi non c'era non c'è, si aggiunge Domenico e tutti gli altri che dovremmo essere a disposizione, dovremmo essere 19 giocatori di movimento e 3 portieri".

Quanto conterà l'aspetto psicologico? Loro hanno voglia di rivalsa...

"Tutto quello che riguarda loro lo conosciamo, sappiamo che partita hanno intenzione di fare, hanno detto e ripetuto che vogliono ripartire ma noi possiamo essere concentrati su quello che vogliamo fare noi, hanno a disposizione tanti ragazzi, possono giocare tante modalità di gioco, ho letto che potrebbero cambiare e tutto questo deve farci alzare il livello di presenza, di intensità, di riempire la gara in tutti i momenti, fare partita piena sarà la cosa più importante per noi".

C'è la consapevolezza di non voler ripetere l'atteggiamento contro il Genoa che era ultimo in classifica così come la Fiorentina? Cosa deve fare Volpato per convincerla?

"Volpato non deve convincermi, sono molto convinto delle qualità che hanno i miei ragazzi, qualcuno ha potenzialità e questo vuol dire che questo potenziale va riempito. L'obiettivo è fare una bella prestazione a prescindere da quanti errori si commettono. Gli errori ci saranno sempre ma l'importante è il modo con cui si affrontare l'errore e non è facile, è avere quella bravura d'insieme, stare dentro la partita".

Quanta paura c'è, se c'è paura, di diventare la prima squadra a concedere una vittoria a un avversario che non ha mai vinto?

"Non mi entusiasma paura come termine per chi pratica sport. È fondamentale avere grande rispetto per l'avversario, timore per le caratteristiche dell'avversario, ma questo deve poi stuzzicare le tue caratteristiche per dare il massimo, a prescindere dalla loro ripartenza da quello che si dice fuori su questo, lo sapevamo anche se non fosse stato detto fuori, a noi interessa quello che vogliamo noi sapendo che le partite sono difficili, penso che questa è una squadra che aveva tantissimi punti in più l'anno scorso quasi con gli stessi interpreti, l'importante è fargli trovare di fronte un avversario che ha la stessa fame e la voglia di fare bene".

Con il Como al posto di Pinamonti è entrato Moro e non Cheddira. Ultimamente Walid ha giocato da esterno: può diventare un'opportunità per lui l'infortunio di Berardi e perché gioca poco da attaccante? Questione di caratteristiche?

"A differenza di Moro che quando è entrato a Como per me ha fatto una bella gara e sono contento di come è entrato, mi dispiace per l'occasione che ha avuto nel finale, lui, Cristian e Muharemovic, perché poi le gare cambiano. La differenza è che Luca è un centravanti a tutti gli effetti, Cheddira è un centravanti, lo sa fare, ma ha le caratteristiche per giocare da attaccante esterno, forse lo fa con meno qualità rispetto agli esterni che abbiamo noi ma lo fa con una cattiveria e intensità molto alta. Col Como ho preferito Moro perché pensavo molto utile come in realtà è stato, giocatore che collega il gioco, con Walid invece potevamo andare di più negli spazi. Se avessimo riaperto la gara sarebbe stato diverso ma sono contento dei ragazzi che ho, abbiamo 6 giocatori offensivi, senza contare Pierini che può diventare anche il sesto nelle rotazioni a centrocampo. Sono tutti importanti, tutti devono sentirsi importanti".

12.49 - Termina la conferenza.