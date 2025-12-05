Gara trappola con la Fiorentina? Grosso: "Pensiamo a noi. L'avversario è di livello"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato anche della possibilità che la sfida ai viola possa assumere i contorni di una trappola, visto che la squadra di Vanoli si trova all'ultimo posto in classifica nonostante fosse partita per inseguire tutt'altro obiettivo: "Io ho già risposto su questa parola, non ci sono trappole per noi che arriviamo in questo tipo di campionato. Sappiamo tante cose ma per me la cosa fondamentale è riuscire a capire quanto sarà importante fare una bella partita, piena sotto tutti i punti di vista, perché l'avversario è di livello, che ha delle difficoltà che vuole superare. Per me è importante che ci concentriamo su noi stessi, riuscire a fare una grande partita perché per fare un bel risultato ci sarà bisogno di grande intensità, qualità, spirito di sacrificio e voglia di ottenere un bel risultato".

Quanto conta la testa?

"Per me tantissimo ma conta in tutte le partite perché ti fa riconoscere le situazioni, ti fa rimanere dentro le situazioni, ti aiuta a cercare soluzioni. È un aspetto fondamentale su cui proviamo a lavorare e a stuzzicare tanto e che poi ti permette di tirare fuori tutto: senza il cervello tutto il resto diventa secondario".

L'assenza di Berardi ormai è nota: gioca Volpato al suo posto?

"Molto probabilmente penso che giocherà Cristian. L'assenza di Berardi riguarda un giocatore fortissimo per noi ma sappiamo quello che è successo, ci è dispiaciuto tantissimo e quindi devi essere bravo a farlo diventare opportunità".