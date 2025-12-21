TMW Mourinho prova a infastidire Corvino: anche il Benfica punta Cabral, obiettivo del Lecce

Vi abbiamo rivelato nelle scorse ore del nuovo obiettivo del Lecce per le fasce, uno dei giocatori rivelazione del campionato portoghese: Sidny Cabral, 23enne nato in Olanda (a Rotterdam) ma di nazionalità capoverdiana e tra i più in vista dell’Estrela Amadora, realtà che i salentini conoscono molto bene avendoci fatto tre affari nel corso dell’ultimo anno e mezzo. I salentini però non sono da soli.

Sidny Cabral fa gola e non solo in Serie A, dove oltre al Lecce è stato osservato più di una volta anche dal Sassuolo e dalla Fiorentina, ma anche e soprattutto in Portogallo, dove gioca adesso. Mourinho sembra pronto a insidiare Corvino: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, infatti, anche il Benfica è molto interessato al classe 2002 (che ha passaporto comunitario) ed è pronto a dare battaglia sul mercato di gennaio.

La strada di calciomercato che collega il Lecce e l’Estrela Amadora è stata aperta nell’estate del 2024 con l’acquisto di Kialonda Gaspar, per poi proseguire sul doppio canale che ha portato in Serie A i giovani portoghesi Danilo Veiga ma soprattutto Tiago Gabriel. Tutti questi sono stati capaci di imporsi nel panorama del massimo campionato italiano e lo hanno fatto nell’arco di poco tempo. Per questo Corvino e Trinchera hanno adocchiato il profilo di Sidny Cabral, titolarissimo nella sua squadra e già autore di 5 gol in campionato. Ambidestro, è capace di giocare su entrambe le fasce e di adattarsi sia in difesa che in un’interpretazione più offensiva del ruolo. L’Estrela, che lo ha acquistato ha posto una prima valutazione da 8 milioni di euro.