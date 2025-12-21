TMW Sassuolo, Volpato: "Fatto meglio del Torino ma loro hanno avuto un episodio decisivo"

Cristian Volpato, calciatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di Serie A contro il Torino. Ecco le sue parole dalla sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Emilia raccolte dal nostro inviato: "Mi sento bene, penso che sto aiutando la squadra e posso fare anche di più ma penso che sto facendo bene".

Dove avete trovato principalmente delle difficoltà oggi?

"Secondo me abbiamo fatto una partita meglio di loro ma loro hanno avuto un episodio che ha deciso la partita, noi non siamo stati bravi a chiudere o a fare gol o a creare qualcosa in più, siamo stati sottotono nel primo tempo".

Hai visto la squadra meno sul pezzo rispetto alle ultime gare?

"Secondo me è mancato qualcosa in avanti, non abbiamo creato tanto come volevamo, ma siamo stati bravi a stare dentro la partita perché il Torino è una squadra che in un attimo può andare lunga con Zapata o i cross".

Cosa è cambiato nel 2° tempo perché siete sembrati più in palla, anche tu sei stato più in partita e hai calciato in porta diverse volte...

"Il mister ha detto che dovevamo alzare i giri, dovevamo andare a cercare il gol perché se siamo sottotono loro potevano metterci in difficoltà. Siamo stati bravi nel secondo tempo nei primi 15-20 minuti ad alzare i giri e a cercare di andare a fare gol".