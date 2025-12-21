TMW Torino, Ismajli: "Vittoria meritata. Possiamo fare grandi cose, abbiamo una squadra forte

Ardian Ismajli, calciatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita di Serie A contro il Sassuolo. Ecco le sue parole dalla sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Emilia raccolte dal nostro inviato: "Abbiamo meritato di vincere. Nell'ultima settimana abbiamo portato a casa 6 punti, non abbiamo preso gol, è un grande risultato. Ora guardiamo avanti".

Oggi hai giocato a sinistra, come ti trovi dall'altra parte del campo?

"Per me non è un problema, posso giocare a destra e a sinistra, l'anno scorso a Empoli ho fatto il centrale, non ho problemi. Posso giocare in qualsiasi zona. Noi dietro siamo compatti anche se abbiamo preso tanti gol ma abbiamo fatto 7 clean sheet, siamo compatti ma non solo la difesa, tutta la squadra".

Baroni ha detto che la squadra ha dimostrato di avere grande forza. Queste vittorie che tipo di messaggio lanciano all'interno del vostro gruppo?

"Più tempo passiamo insieme e più la squadra diventa forte perché nell'ultimo mese siamo riusciti a capire tante cose dal mister. Lui è nuovo, anch'io, anche altri calciatori, ora siamo davvero troppo compatti. L'avevamo capito prima ma ora ancora di più le richieste del mister e possiamo fare ancora meglio, fare grandi cose penso io perché abbiamo una squadra forte".

In cosa ti senti migliorato in questo periodo a Torino e come ti vedi in questo ruolo da leader della difesa?

"Per me siamo tutti leader perché è un gruppo dove possiamo dire che siamo tutti leader. Siamo una squadra con esperienza, abbiamo calciatori forti. Io ho avuto qualche problema in questi ultimi mesi, sto lavorando da questo punto di vista e spero di continuare così con la squadra".