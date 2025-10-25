Domani Sassuolo-Roma, i convocati di Gasperini: out Angelino, recupera Kone
Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha convocato 25 giocatori per la sfida che i giallorossi giocheranno domani contro il Sassuolo. Assente Angelino, mentre recupera per tempo Manu Kone dopo la botta subita in Europa League contro il Viktoria Plzen che lo aveva costretto a lasciare il campo.
Questo l'elenco dei convocati:
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy
