Sassuolo-Roma, le probabili formazioni: Gasperini recupera Kone, tocca ancora a Dovbyk

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Roma (Domenica 26 ottobre, ore 15.00, arbitra Manganiello, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Sassuolo

Sassuolo senza Daniel Boloca, ko per un problema al ginocchio, e con il dubbio Tarik Muharemovic. Il difensore bosniaco, out a Lecce, dovrebbe aver recuperato e dovrebbe partire dal 1' minuto: se non dovesse farcela spazio ancora una volta a Romagna come difensore centrale al fianco di Idzes. Sulle fasce Walukiewicz favorito su Coulibaly, a sinistra Doig certo di una maglia da titolare. In porta confermatissimo Muric. Nel 4-3-3 di Grosso, dubbi anche a centrocampo con l'ex Matic che dovrebbe essere affiancato dal rientrante Koné e da Thorstvedt, favorito su Vranckx. In avanti invece solo certezze con Berardi, Pinamonti e Laurienté pronti a giocare dall'inizio. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)

Come arriva la Roma

La Roma di Gian Piero Gasperini riparte dalla trasferta di Sassuolo con il suo solito 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Svilar, con Hermoso, Mancini e Ndicka davanti a fare da schermo. Sulle fasce, agiranno nuovamente Celik a destra e Wesley a sinistra, in attesa del ritorno di Angelino. In mezzo al campo torna Cristante, dopo la panchina contro il Viktoria Plzen, affiancato da Koné, che ha recuperato dalla contusione subita alla caviglia. Sulla trequarti, Gasperini punta sulla fantasia di Soulé e sulla classe di Dybala per servire palloni giocabili al terminale offensivo Dovbyk, chiamato a invertire la rotta dopo le ultime prestazioni negative. (da Roma, Marco Campanella)