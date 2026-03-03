Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

JUVENTUS, MCKENNIE HA RINNOVATO FINO AL 2030. INCONTRO CON VLAHOVIC PER IL PROLUNGAMENTO: C'È APERTURA DA PARTE DI CLUB E GIOCATORE. CALAFIORI: "MI PIACEREBBE TORNARE ALLA ROMA PRIMA O POI". SASSUOLO, CARNEVALI: "PER KONÉ POSSONO BASTARE 30 MILIONI, PER LAURIENTÉ NE SERVONO OLTRE 20". TORINO, L'AGENTE DI VLASIC: "ROMA? LA SUA STAGIONE NON È PASSATA INOSSERVATA"

Tonci Martic, agente di Nikola Vlasic, fantasista del Torino, è intervenuto ai microfoni di TMW, parlando così dell'interesse della Roma: "Certamente la sua bella stagione non è passata inosservata. Gioca come mezzala in maniera completa, facendo bene le due fasi, offensiva e difensiva. Ma Nikola è soprattutto concentrato su questa seconda parte di campionato, dove deve continuare a giocare in questo modo per guadagnare spazio, aiutando il Torino a riavvicinarsi verso la parte più alta della classifica".

Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal e ambito da molti top club, è intervenuto ai microfoni del podcast Supernova, parlando così del suo futuro: "Mi piacerebbe tornare alla Roma prima o poi. Ovviamente non posso pianificare adesso tutta la mia carriera, ma vorrei tornare perché l'ho lasciata a metà. Come hai detto tu, è iniziata tutto benissimo: il gol e la possibilità di giocare di più. Poi per vari motivi prima sono stato in prestito e poi venduto. Sicuramente non ho fatto come speravo per diversi motivi. Vorrei tornare per esultare sotto la Curva Sud davanti ai tifosi".

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di Rai GR Parlamento di Ismael Kone: "Per lui 30 milioni di euro possono bastare, ma dipende chi viene a bussare alla porta, bisogna essere realisti, non dobbiamo sparare cifre a vanvera, ci sono i momenti, bisogna fare tante considerazioni. Lauriente? La sua cessione non è andata in porto a 20 milioni, per cui sicuramente sopra a quella cifra".

Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030.

Confermate le notizie che vi abbiamo dato nei giorni scorsi, a proposito di un nuovo tentativo che farà la Juventus in extremis per provare a rinnovare il contratto del suo centravanti Dusan Vlahovic, in scadenza al termine di questa stagione, al 30 giugno. Come riferito da Sky Sport, addirittura la Juventus avrebbe già incontrato nei giorni scorsi l'entourage di Vlahovic. Un primo summit al termine del quale le parti si sono date reciproche aperture per provare a continuare ad andare ancora avanti assieme, al netto del fatto che una chiusura netta e definitiva comunque non fosse mai arrivata.

AL HILAL, NUNEZ PIACE A CHELSEA, TOTTENHAM E NEWCASTLE. CUSIN NON È PIÙ IL CT DELLE COMORE. RAYO VALLECANO, IL CENTROCAMPISTA TREJO HA ANNUNCIATO L'ADDIO AL TERMINE DELLA STAGIONE. MONTERREY, ESONERATO TORRENT

Darwin Nunez lascerà l'Al Hilal in estate e vorrebbe tornare in Premier League. Secondo quanto riportato da Chronicle, oltre a Newcastle e Tottenham, sull'ex Liverpool si sarebbe fatto vivo anche il Chelsea. L'ostacolo resta l'ingaggio, visto che percepisce 23 milioni di euro a stagione.

Stefano Cusin dice addio alle Comore. L'allenatore italiano, che ha guidato la Nazionale alla qualificazione alla scorsa Coppa D'Africa, ha deciso, in accordo con la Federazione, di non rinnovare il contratto scaduto ieri. Questo il comunicato ufficiale: "La Federazione di Calcio delle Comore (FFC) informa l'opinione pubblica nazionale e internazionale della fine della sua collaborazione con l'allenatore della nazionale, il Sig. Stefano Cusin, a decorrere dal 1° marzo 2026. […]".

Oscar Trejo lascerà il Rayo Vallecano al termine della stagione. Il centrocampista argentino, 37 anni, ha comunicato la sua decisione attraverso i suoi canali social.

Domènec Torrent non è più l'allenatore del Monterrey, lo rende noto il club messicano con un comunicato ufficiale. Il tecnico catalano, 63 anni, era arrivato alla guida dei Rayados nel maggio 2025. In carriera, Torrent è noto per essere stato a lungo il vice di Pep Guardiola, a partire dai suoi primi passi al Barcellona e successivamente nei tre anni al Bayern Monaco e per i primi due anni al Manchester City.