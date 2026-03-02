La doppia imbattibilità che Vanoli spera di mantenere

Quarta sfida come allenatori per Kosta Runjaic e Paolo Vanoli. E l’austriaco, che non ha mai vinto contro il collega, resterà quello che ha dato la prima vittoria in questa stagione allo stesso Vanoli e alla Fiorentina che, fino a quando non ha incrociato l’Udinese stava inanellando la serie iniziale peggiore della sua centenaria storia.

Runjajic ha perso due partite su tre contro la Fiorentina, ma ha anche conquistato una vittoria contro i viola. Solo che lo ha fatto al Franchi, mentre in casa è ancora a quota zero.

Oltre ad essere imbattuto contro Runjaic, Vanoli non ha mai perso da allenatore nemmeno contro l’Udinese. Due vittorie su tre incontro contro i bianconeri friulani e un solo punto lasciato agli avversari. E’ accaduto in Udinese-Torino 2-2 andata in scena il 29 dicembre 2024.

TUTTI I PRECEDENTI RUNJAIC VS VANOLI

0 vittorie Runjaic

1 pareggio

2 vittorie Vanoli

3 gol fatti squadre Runjaic

9 gol fatti squadre Vanoli

TUTTI I PRECEDENTI RUNJAIC VS FIORENITNA

1 vittoria Runjaic

0 pareggi

2 vittorie Fiorentina

5 gol fatti squadre Runjaic

9 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS UDINESE

2 vittorie Vanoli

1 pareggio

0 vittorie Udinese

9 gol fatti squadre Vanoli

3 gol fatti Udinese