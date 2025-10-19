Torino-Napoli, Calvarese: "Regolare il gol di Simeone, affrettata l'ammonizione a Israel"
Successo casalingo per il Torino. La squadra di Marco Baroni si è imposta per 1-0 sul Napoli grazie al gol dell'ex Giovanni Simeone che ha inflitto agli azzurri di Antonio Conte una sconfitta pesante. L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha analizzato per l'edizione odierna di Tuttosport l'operato del direttore di gara:
Per l'ex fischietto il gol dell'attaccante granata è regolare "nonostante l’attaccante del Torino si trovasse in chiara posizione di fuorigioco al momento dell’ultimo tocco di Adams. Il pallone gli arriva infatti da un retropassaggio sbagliato da parte di Gilmour. Forse troppo affrettata l’ammonizione per Israel a inizio secondo tempo, con l’ex portiere dello Sporting Lisbona sanzionato per una perdita di tempo proprio nei primissimi istanti della ripresa.
Giusto non sanzionare l’intervento dello stesso portiere su Beukema nel secondo tempo: l’ex Sporting tocca prima il pallone, anticipando nettamente il colpo di testa del difensore olandese".
